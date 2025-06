Deux conseillers et un avocat général prennent fonctions

Un avocat général et deux conseillers ont pris fonctions à la Cour suprême ce mardi juin 2025.

L’effectif des juges à la Cour suprême se renforce. Cosme Ahoyo et Eric Déwèdi, nommés le 28 mai 2025 en Conseil des ministres, ont prêté serment ce mardi 24 juin au cours d’une audience présidée par Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême.

Comme eux, Bernardin Hounyovi, nommé en qualité d’avocat général, a été également installé dans ses fonctions.

La cérémonie de prestation de serment des trois récipiendaires s’est déroulée au cours de deux audiences distinctes, conformément à la procédure qui exige que le serment des magistrats de la Cour suprême soit reçu par le président de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près la Cour suprême pour le serment des conseillers et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou, dans le rôle de ministère public en ce qui concerne, l’installation de l’avocat général.

La lecture des décrets de nomination et des différents textes qui encadrent la prestation de serment et l’installation des nouveaux magistrats à la Cour suprême a été faite à l’entame de chacune des deux audiences.

Le président de la Cour suprême, après avoir reçu le serment des récipiendaires, les a renvoyés à l’exercice de leurs nouvelles fonctions. Il n’a pas manqué de saluer le riche parcours professionnel de ses nouveaux collaborateurs.

F. A. A.

25 juin 2025 par