Le dossier du délégué du contrôle financier de la Présidence renvoyé

Poursuivi pour des faits présumés de malversations dans des marchés publics, le délégué du contrôle financier de la Présidence s’est expliqué au cours d’une audience ce lundi 31 mars 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Le délégué du contrôle financier de la Présidence s’est défendu devant la CRIET sur les accusations de pratiques irrégulières portées contre lui dans l’attribution de marchés publics. Dans ce dossier qui l’oppose aux responsables de la Garde républicaine, on l’accuse d’avoir mis beaucoup de temps pour valider 6 dossiers d’attributions de marchés.

Selon le capitaine représentant de la Garde nationale au procès, le mis en cause a rassuré le commandant de l’unité pendant des mois avant de lui avouer en novembre que les dossiers des marchés en question sont dans l’impasse. Il aurait même bafoué l’autorité du commandant qui se serait déplacé vers lui. L’homme en uniforme a évoqué dans ses déclarations, les agissements du contrôleur qui brandit chaque fois la menace de priver la Garde républicaine de ressources si on ne lui trouve pas des dessous de table, exigeant parfois 20% à des prestataires pour l’attribution des marchés.

Appelé à la barre, le délégué du contrôle financier a indiqué que ce qui lui arrive relève de l’acharnement. Les responsables de la Garde républicaine selon ses déclarations, ont fait preuve d’improvisation en 2024. Il leur reproche d’avoir accusé cinq mois de retard dans la transmission de leurs besoins à la Personne responsable des marchés publics (PRMP). Le mis en cause a expliqué que les six dossiers de la Garde républicaine ne sont parvenus à la PRMP qu’en juin 2024.

Dans ses explications, il informe avoir tiré sur la sonnette d’alarme sur le faible décaissement des ressources au profit des Forces armées béninoises. Sur plusieurs centaines de milliards de FCFA de budget pour l’année 2024, seulement 145 millions de FCFA qui auraient été décaissés. A l’en croire, c’est entre novembre et décembre 2024 qu’il a eu les dossiers de la garde républicaine ; lesquels ont été validés en janvier 2025, alors que des prestataires de la garde républicaine étaient en colère après avoir livré leurs prestations.

Le dysfonctionnement observé dans la transmission des documents selon le délégué du contrôle financier, serait dû au logiciel de partage des documents. L’accusé au cours du procès a également balayé du revers de la main, les accusations de retrocommission de 20 % exigée. Mais il sera confondu par certaines de ses déclarations qui indiquent clairement qu’il exige 20% de rétrocommissions.

A cette seconde audience, son jeune frère poursuivi au même titre que lui s’est expliqué sur sa présence dans le dossier. Des éléments présentés par la Cour, il a confié avoir mis son grand frère et son ami prestataire en contact. Le mis en cause aurait également gagné un marché de fourniture de matériels hospitaliers au CHD de Lokossa après avoir déboursé 300 000 FCFA. Selon les extraits de la Cour rapportés par Banouto, le frère a été encore contraint de payer des rétrocommissions sur le marché. La somme versée serait évaluée à 10 % du montant global du marché qui est de 69 millions FCFA. Des déclarations faisant état des décaissements au profit d’un trio dont une Personne responsable des marchés publics (PRMP) ont été exposées.

Après les débats, le procès est renvoyé au 14 avril prochain.

2 avril 2025 par ,