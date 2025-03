Kemi Seba arrêté et libéré à Brazzaville

Le panafricaniste Kemi Seba a été arrêté ce lundi 31 mars 2025 à Brazzaville au Congo, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence de presse sur le franc CFA.

Kemi Seba, président de l’ONG Urgences panafricanistes n’est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé par les services de la Police et conduit à la Direction générale de la Compagnie d’investigation départementale (Cid). L’annonce a été faite par son avocat, à travers des publications sur la toile.

« Kèmi Séba est entre les mains des services de renseignements de Brazzaville. Il devait tenir une conférence de presse sur le franc CFA », a alerté Me Juan Branco.

Aux dernières nouvelles, le panafricaniste a été libéré après son interrogatoire. Il n’est pas exclut que Kemi Seba soit reconduit hors des frontières congolaises.

