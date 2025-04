8 policiers, 7 douaniers et 01 civil poursuivis devant la Criet

Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), 16 agents des forces de sécurité et de défense ont comparu ce jeudi 3 avril 2025. Ils sont huit (08) policiers, sept (7) douaniers et un civil poursuivis dans cette affaire de sortie frauduleuse de camions de produits tropicaux à Kassouala, localité située dans la commune de Tchaourou et frontalière au Nigeria.

Au Bénin, des policiers et des douaniers en prison dans une affaire de sortir frauduleuse de plusieurs camions de produits tropicaux dont le soja et l’acajou. Ce jeudi 3 avril 2025, ils sont seize prévenus à comparaître devant la CRIET. Dans ce lot de prévenus, dix dont des policiers et des douaniers sont poursuivis sans mandat de dépôt et sont sous convocation.

Six autres prévenus dont trois douaniers et trois policiers sont placés en détention préventive et séjournent en prison. Dans ce dernier lot de prévenus en détention, l’ex-commissaire du commissariat frontalier de Kassouala et le chef de poste de la douane béninoise de la même localité. Ils sont en prison depuis le 13 mars 2025. Au total, ils sont 16 prévenus dont 8 policiers et 7 douaniers à comparaitre dans ce dossier.

Les chefs d’accusation retenus contre les six prévenus en détention préventive sont abus de fonction et blanchiment de capitaux. Quant aux dix autres, certains sont poursuivis pour complicité d’abus de fonction et blanchiment de capitaux.

À l’audience de ce jeudi 3 avril 2025, le juge a pu inculper les 16 prévenus. À la barre, tous les 16 prévenus ont plaidé non coupable à tour de rôle. Les mis en cause ne se reconnaissent pas dans les faits mis à leur charge par le parquet spécial de la CRIET. Après l’inculpation, l’audience a été renvoyée au jeudi 10 avril 2025 pour continuation en raison de l’absence du représentant de la douane béninoise, le colonel Marcellin Laourou, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Une affaire de sortie frauduleuse de camions de produits tropicaux



Selon les informations, il est reproché à ces douaniers et policiers en fonction au poste frontalier de Kassouala de vouloir laisser sortie frauduleuse du territoire béninois plusieurs camions de produits tropicaux dont le soja et le cajou. Ceci, en violation des règles établies par les autorités en la matière. Une équipe dépêchée par la douane béninoise aurait permis de découvrir les faits incriminés.

C’est ainsi que tous les agents de la police républicaine ainsi que de la police concernée par ce dossier ont été placés en garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF). Le commissaire de police du commissariat frontalier de Kassouala ainsi que le chef poste de la douane n’ont pas été épargnés. Présentés au parquet spécial de la CRIET, six agents de la douane et de la police sont placés en détention préventive et les autres sous convocation.

