Une fausse cheffe de mission au Palais escroque un médecin de 100 millions CFA

Une prévenue, présumée gayman risque cinq ans de prison dont deux fermes pour avoir arnaqué plus de 100 millions FCFA à un médecin. La jeune femme poursuivie pour escroquerie est accusée par sa victime de lui avoir escroqué plus de 100 millions FCFA en se faisant passer pour une chef de mission en fonction à la présidence de la République du Bénin.

Une énième audience dans le dossier d’une femme présumée cybercriminelle. Lundi 31 mars 2025, la nommée D.L.V.D. a comparu pour escroquerie via internet. Elle a été placée en détention préventive depuis le 21 mai 2024. À ses côtés, une autre femme poursuivie pour complicité présumée d’escroquerie via internet.

Selon les faits présentés par l’accusation, il est reproché à la principale prévenue d’avoir escroqué à un haut fonctionnaire, un médecin fonctionnaire d’une institution internationale à hauteur de 116 millions FCFA en utilisant des méthodes chimériques. Selon l’avocat de la victime, la prévenue qui est du même village que son client a fait croire qu’elle est chef de mission à la présidence de la République du Bénin et qu’elle est adjudicataire de marchés publics. Pour réussir à dépouiller la victime, elle aurait utilisé trois différents numéros. À l’audience du lundi 31 mars 2025, l’avocat de la victime a pu apporter les preuves du virement de 82 millions FCFA à la présumée gayman. Il a demandé à la Cour de condamner la prévenue à verser un peu plus de 116 millions FCFA à son client, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

5 ans dont 2 fermes de prison requis

Dans ses réquisitions, le parquet spécial de la CRIET souligne que la prévenue a déclaré à la Cour qu’elle avait une relation amoureuse avec sa victime. Le premier substitut du procureur spécial près la CRIET a demandé à la Cour de retenir la présumée cybercriminelle dans les liens des faits d’escroquerie via internet et de la condamner à cinq ans de prison dont deux fermes et un million de francs CFA d’amendes. Le ministère public a demandé à la Cour de faire droit à la demande du médecin victime en condamnant la prévenue à lui payer la somme de 82 millions FCFA sur la base des preuves apportées à la Cour.

Quant à sa présumée complice, le procureur a requis sa relaxe pure et simple. Le verdict du dossier est prévu pour le lundi 19 mai 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

