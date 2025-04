SEM. Serge DAGNON reçoit une Haute Distinction Royale

Sa Majesté le Roi du Maroc vient de décerner une Haute Distinction Royale à Son Excellence Monsieur Serge Dagnon, Ambassadeur du Bénin en fin de mission au Royaume du Maroc (2016-2024), en témoignage de ses mérites et son engagement exceptionnel pour le renforcement des liens entre les deux pays. La cérémonie de remise du « Grand Cordon du Wissam ALAOUI » au récipiendaire a lieu, Mercredi 2 avril 2025, à la Résidence de l’Ambassadeur du Maroc à Cotonou. Cette distinction a été remise officiellement à SEM. Serge DAGNON par SEM. Rachid RGUIBI, Ambassadeur du Maroc près le Bénin en présence de plusieurs personnalités, parents et amis.

"Ainsi, Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, que Dieu L’assiste, a décédé de décerner à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Serge DAGNON le grade de « Grand Cordon du Wissam ALAOUI », en témoignage de ses mérites et son engagement exceptionnel pour le renforcement des relations entre le Maroc et le Bénin, et m’a chargé, en tant qu’Ambassadeur de SM le Roi, de lui remettre aujourd’hui cette Haute Distinction Royale.", a déclaré SEM Rachid RGUIBI, ce mercredi 2 mars 2025, lors la cérémonie officielle de remise des attributs de cette Distinction honorifique.

M. Serge DAGNON qui n’est pas un diplomate de carrière a accompli une mission diplomatique que l’Ambassadeur de Sa Majesté apprécie à plus d’un titre. " Permettez-moi d’exprimer toute ma fierté et mon admiration pour le travail réalisé par SEM Serge DAGNON, tout au long de sa mission (...), contribuant ainsi à des avancées majeures dans divers domaines, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux, académiques et culturels.", a souligné l’Ambassadeur du Maroc. "On peut confirmer que le choix était pertinent.", a avoué le Doyen du Corps diplomatique pour saluer la nomination de SEM Serge DAGNON par SEM le président Patrice TALON pour le représenter et la République du Bénin au Royaume du Maroc.

Durant sa mission à Rabat, l’Ambassadeur du Bénin a préparé la visite au Maroc du président Patrice TALON en novembre 2016, qui était invité par SM le Roi MOHAMMED VI pour la COP 22.

M. DAGNON a eu le privilège de préparer la 6è Commission Mixte (Marrakech mars 2019) ainsi que la Conférence internationale pour le soutien à l’Initiative marocaine du Plan d’Autonomie au Sahara marocain (2019).

L’Ambassadeur a reçu par ailleurs plusieurs délégations ministérielles, qui participaient à des rencontres et séminaires. Il a également reçu Mme la Vice-Présidente de la République, Mariam Chabi TALATA ZIME YERIMA, qui a été nominée par CHOISEUL à Casablanca en 2013.

« Un diplomate d’exception, un ami sincère du Maroc »

"La distinction dont SM le Roi m’a chargé de vous transmettre, témoigne de la Haute estime que le Royaume du Maroc porte pour le Représentant du Président TALON et de la République du Bénin et de la gratitude de SM le Roi pour votre précieuse contribution à l’intensification des liens qui unissent nos deux pays et à l’accélération de la réalisation des programmes projetés dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’agriculture, de la santé, et de la pêche.", a souligné SEM RGUIBI.

Le diplomate marocain se réjouit d’avoir créé avec son homologue béninois "un modèle diplomatique de fonctionnement basé sur la concertation permanente, la confiance et le souci principal de servir l’intérêt de nos deux pays". "Merci Monsieur le Président TALON pour le choix de cette personnalité qui a si bien marqué son passage au Maroc. (...) je salue le diplomate d’exception que vous êtes, mais aussi l’ami sincère du Royaume du Maroc.", a conclu l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi.

SEM. Serge DAGNON, selon les témoignages de l’Ambassadeur du Roi, est très bien apprécié non seulement par la Communauté béninoise mais aussi par les autorités marocaines et le Corps diplomatique. Il a aussi laissé de très bons souvenirs au cours de sa mission aux postes de Vice-Doyen et mais aussi Président du Groupe des Ambassadeurs Francophones accrédités à Rabat.

L’ambassadeur du Maroc n’a pas occulté le rôle joué par Mme Mireille DAGNON au sein de l’Association des épouses des Ambassadeurs pour la réussite de la mission de SEM. Serge DAGNON au Maroc. "(...) je me permets d’exprimer une appréciation personnelle en saluant la relation fraternelle exceptionnelle qui nous lie mon épouse Sabah et moi-même, à notre cher ami Serge DAGNON et à son épouse notre chère Mireille.", a salué SEM. RGUIBI.

« Cette Distinction Royale est celle du Bénin »

Très ému par cette marque de considération à son endroit, SEM. Serge DAGNON n’a pas manqué d’exprimer sa « Gratitude » à ‘’Monsieur le Président de la République du Bénin Patrice TALON qui m’a fait confiance et m’a nommé à cette prestigieuse fonction d’Ambassadeur auprès du Royaume du Maroc’’ et ‘’à Sa Majesté le Roi du Maroc qui m’a accueilli dans son pays et me fait ce jour l’immense honneur de m’admettre dans l’Ordre Royal « Grand Cordon du Wissam ALAOUI ».’’

‘’A ces deux Hautes Autorités, j’exprime ma reconnaissance éternelle car c’est l’honneur d’une vie. Que le Tout-Puissant les inspire et les assiste dans leurs hautes et exigeantes fonctions.’’, a souligné SEM. DAGNON avant d’ajouter : ‘’Merci à eux deux de m’avoir trouvé’’.

‘’Gratitude à vous Monsieur l’Ambassadeur de Sa Majesté. Nous avons passé huit longues et belles années ensemble au service de nos deux pays. Nous avons travaillé d’une manière inédite à l’amélioration de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Royaume du Maroc dans tous les domaines (…).’’, a rappelé M. DAGNON.

Le récipiendaire a déclaré devant son homologue marocain : ‘’Cette distinction, je veux la partager avec vous, Monsieur l’Ambassadeur de Sa Majesté.’’ A l’endroit de son frère et ami, Serge déclare : ‘’Rachid, tu es une belle personne’’. Il a exprimé aussi son indéfectible amitié à Mme RGUIBI et à toute la famille.

L’Ambassadeur du Bénin n’a pas manqué de rendre hommage à ses collaborateurs, son épouse Mireille, sa famille, ses amis et toutes les personnalités qu’il a côtoyés.

Après son long séjour au poste d’Ambassadeur au Maroc, SEM Serge DAGNON ne tarit pas d’éloges envers ce pays qu’il considère désormais un peu comme le sien. ‘’J’ai passé huit ans dans un beau pays qui se développe tant dans sa tradition que dans le progrès du monde moderne. J’ai vu un peuple marocain résilient, dynamique, ouvert et hospitalier avec un attachement puissant à Son Souverain et à ses racines. Je suis très heureux d’avoir servi mon pays dans le vôtre.’’, a-t-il avoué.

SEM. DAGNON a exprimé également sa gratitude aux cadres du ministère des Affaires étrangères et au personnel de l’Ambassade du Bénin au Maroc. ‘’Cette distinction est aussi le leur. Elle est celle du Bénin. Je n’en suis que le gardien.’’, a conclu l’Ambassadeur DAGNON.

La cérémonie de remise de la décoration s’est déroulée en présence des ministres Didier José TONATO (Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable), Jean Michel ABIMBOLA (Ministre du tourisme, de la culture et des arts), de Gaston DOSSOUHOUI (Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche), du Secrétaire général et de la Directrice de cabinet du ministre des Affaires étrangères, du Directeur de cabinet de la Vice-Présidente de la République, de l’ancien président de la Cour constitutionnelle Robert DOSSOU, de l’ancien Conseiller Spécial du Président de la République Johannes DAGNON et plusieurs personnalités et autres invités.

Qui est M. Serge DAGNON

Né le 28 décembre 1953 à Porto-Novo, M. Serge DAGNON a fait des études de Droit à Amiens et à Paris II Assas en France. Il a occupé la fonction de Collaborateur juridique dans des cabinets d’Avocats parisiens.

Il a été pendant 12 ans Juriste d’entreprise chargé des affaires juridiques et contentieuses d’un grand groupe immobilier à Paris.

En 1997, il rejoint le Bénin en tant que Directeur général et Administrateur de plusieurs sociétés dans les domaines du coton, du Transit et la Consignation et la distribution des produits pétroliers.

En 2016, il a été nommé par le Président Patrice TALON, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin près le Royaume du Maroc (avec juridiction sur sept autres pays en Afrique du Nord). Il a terminé sa mission le 31 août 2024 avec un satisfecit des autorités marocaines. Ce qui lui a valu cette Haute Distinction Royale de « Grand Cordon du Wissam ALAOUI ».

