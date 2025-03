Une délégation officielle française visite les projets FEF Patrimoine 2.0

Le Centre Ouadada, centre culturel, artistique et touristique a accueilli à Porto-Novo, ce samedi 29 mars 2025, une délégation constituée de l’Ambassadrice de France près le Bénin, S. E. Mme Nadège Chouat, de représentants du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de l’Institut Français. Le programme constituait en une visite de la ville pour constater les modernisations de Porto Novo grâce aux projets FEF Patrimoine 2.0 réalisés par le Centre Ouadada, financés par divers organismes français.

La délégation a pu constater l’aboutissement des projets FEF Patrimoine 2.0 de l’Union européenne réalisés par le centre Ouadada. Ces projets consistent en la valorisation du Patrimoine culturel et en parcours numériques connectés. C’est le témoignage d’un partenariat fructueux avec l’Ambassade de France, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), ainsi que d’autres acteurs. Les projets Sentinelles du Climat, Éclosions Urbaines et la modernisation du Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) étaient notamment au centre des visites.

Des projets de modernisation en accord avec les attentes des populations



Monsieur Gérard Bassalé, fondateur et directeur du Centre Ouadada a présenté le projet Sentinelle du Climat, en présence de Madame Sophie Binazon, cheffe de la Division du tourisme de la Mairie de Porto-Novo et Monsieur Richard, chef du service de la culture, du patrimoine et du tourisme à la Mairie de Porto-Novo. Ce projet est une numérisation du circuit touristique "Le parcours des sentinelles du climat" en collaboration avec l’agglomération de Cergy-Pontoise et financé par l’Ambassade de France.

Pour améliorer la vie des usagers et alerter sur les risques de crue, des ponts en bois de trois kilomètres sur les zones marécageuses ont été installés, ainsi qu’un dispositif qui mesure la montée des eaux. « Douze artistes ont été sélectionnés à travers tout le Bénin et des sculpteurs et sont venus créer des œuvres avec les populations dans les quartiers en tenant compte de l’histoire de chaque quartier et sur ces œuvres, on a fixé des échelles de crues. [...] On a fait une flèche, donc quand les communautés se rendent compte que l’eau monte à ce niveau-là, il faut alerter ». La délégation a également pu monter dans le premier bateau solaire du Bénin.

Un projet de rénovation urbaine qui a pris de l’ampleur



Le deuxième projet est la professionnalisation et mise en réseau des Associations de gestion et d’entretien des places vodùn (AGEPs) rénovées. Volontaire internationale au Centre Ouadada, Anna explique le but du projet Éclosions urbaines, grâce auquel 19 places de Porto-Novo ont été mises à neuf. « Les places Vaudou autour desquels les communautés sont organisées étaient délabrées. Donc Ouadada a fait des projets avec des artistes pour redonner vie à ces lieux ». Ce projet se fait « avec et pour les communautés, car ce sont leurs lieux de vie avant d’être des lieux touristiques », complète Anna.

Le projet a été réalisé en partenariat avec l’agglomération de Cergy Pontoise, mais aussi de la métropole de Lyon, l’Institut français, le MEAE et la mairie de Porto-Novo. Monsieur Richard Hounsou affirme que, même si au début les communautés refusaient la rénovation, maintenant qu’elles ont vu les résultats, « il y a des habitants demandeurs qui viennent voir le maire et me dérangent presque tous les jours ».

Le Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) est le troisième gros projet de FEF Patrimoine 2.0 financé également par l’Ambassade de France. Il s’agit de la « Réhabilitation et valorisation numérique du JPN ». Le projet est relié à celui des Sentinelles du Climat et a pour objectif de « renforcer l’attractivité du JPN par la réhabilitation des infrastructures telles que la salle multimédia entre autres et la production de contenus numériques innovants : des vidéos et jeux interactifs portant sur les différentes espèces végétales du jardin et contribuant ainsi à sensibiliser les visiteurs et les populations à la préservation de l’environnement » peut-on lire sur le site internet de Ouadada.

La visite s’est terminée sur une note artistique, avec la restitution des œuvres en construction de l’artiste en japonaise Masami en résidence « Inspiration Bénin ». Elle y explore les liens entre l’Asie et l’Afrique à travers des œuvres diverses où la couleur indigo domine.

Cette visite officielle a ainsi permis de constater les progrès de Porto-Novo, qui diversifie encore et toujours son patrimoine culturel. La délégation est repartie avec une idée concrète de ce à quoi ont servi les investissements et ont pu constater son utilité pour les populations locales. Le Centre Ouadada, va continuer pendant longtemps encore, d’être un moteur de modernisation de la ville au service de ses habitants.

La délégation présente était composée de Madame Nadège Chouat, l’Ambassadrice de France près le Bénin ; Monsieur Hugues Ghenassia de Ferran, Directeur général délégué de l’Institut français ; Monsieur Cédric Aurel, attaché culturel de l’Ambassade de France à Cotonou ; Madame Sophie Boulé, chargée de mission Afrique auprès du Directeur général de la Mondialisation au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) ; Madame Emmanuelle Babin Taïx, chargée de mission coopération et développement auprès de la direction Afrique et Océan Indien du MEAE, Monsieur Arnaud Rivoire Rédacteur en charge du suivi de l’Institut français Paris et de la coopération culturelle en Afrique de l’Ouest et centrale ; et Monsieur Lionel Briand, directeur de l’Institut Français au Bénin.

31 mars 2025