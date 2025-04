Yango, reprend officiellement ses opérations au Bénin

Yango, le service de mise en relation entre utilisateurs et prestataires de transport, faisant partie de l’entreprise technologique internationale Yango Group, reprend officiellement ses opérations au Bénin, après une collaboration fructueuse avec les autorités nationales pour aligner ses services sur les réglementations locales et les objectifs de mobilité.

Cette étape clé renforce l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions de mobilité sûres, efficaces et basées sur la technologie au Bénin. Les résidents et visiteurs de Cotonou peuvent désormais profiter d’une expérience de mobilité fluideen quelques clics dans l’application Yango, disponible en plusieurs langues sur iOS et Android. Grâce à la géolocalisation en temps réel, l’application connecte les utilisateurs aux chauffeurs des partenaires de Yango les plus proches, garantissant ainsi des temps d’attente optimisés. À l’occasion de ce retour, les utilisateurs bénéficient d’une offre promotionnelle exclusive sur leurs courses jusqu’au 6 Avril 2025 (plus d’infos sur l’appli Yango).

Yango accorde une priorité à la sécurité et à la commodité, en intégrant des fonctionnalités de sécurité dans l’appli, notamment le partage d’itinéraire en temps réel avec les proches, un bouton d’urgence SOS et une assistance client disponible. Les chauffeurs des partenaires sont soumis à un processus de vérification afin de garantir un bon standard de service, et la tarification transparente permet d’éliminer les négociations sur les prix.

Zanyiwe Asare, Country Manager de Yango au Bénin , a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre présence au Bénin,un pôle économique et culturel majeur en Afrique de l’Ouest. Grâce à notre technologie innovante et à notre engagement en faveur de la sécurité, nous sommes convaincus d’apporter une réelle valeur ajoutée aux communautés locales. Nous exprimons notre profonde gratitude aux autorités béninoises pour leur coopération exceptionnelle et leur ouverture à un dialogue constructif. Nous avons hâte de créer ensemble un impact significatif pour le pays."

Déjà bien implanté sur plusieurs marchés clés en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, Yango est déterminé à contribuer à l’amélioration de la mobilité urbaine au Bénin et soutenir sa transformation numérique. Au-delà de la mobilité, l’entreprise s’engage à jouer un rôle clé dans l’économie locale en offrant des opportunités de revenus aux opérateurs de flotte et à leurs chauffeurs partenaires. Cette étape réaffirme l’engagement de Yango à collaborer avec les autorités locales et à investir dans des solutions alignées avec les objectifs nationaux de modernisation des transports urbains.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale basée à Dubaï, qui adapte des technologies mondiales pour en faire des services du quotidien conçus sur mesure pour les communautés locales. Avec un engagement indéfectible envers l’innovation, nous remodelons et améliorons les technologies de pointe du monde entier en services intégrés au quotidien pour des régions diverses. Yango propose ses services via sa Super App et ses services de mise en relation dans plus de 30 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L’application multilingue de Yango est disponible gratuitement sur Android et iOS. Pour plus d’informations, veuillez contacter : pr@yango.com

1er avril 2025 par