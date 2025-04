La HAAC met en demeure des Radios et Télévisions

Plusieurs chaines de télévisions et de radiodiffusions sonores sont mises en demeure par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La décision a été prise ce mercredi 2 avril 2025.

CANAL 2 STAR, IMANLÈ TV AFRICA, TUNDE AGRIC TV, ALLIANCE FM, ARZEKE FM, ET URBAN FM, sont mis en demeure de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. La décision a été prise ce mercredi 2 avril 2025.

En cas de non-respect de la décision N°25-016/HAAC prise à leur encontre, les promoteurs de ces organes s’exposent « au retrait, sans autre forme de procès et à tout moment, de leurs fréquences conformément aux dispositions de l’article 49 de la Loi n° 2022-13 du 5 juillet 2022 portant Loi Organique de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication », stipule l’article 2 de la décision.

A travers une autre décision, l’institution de régulation des médias au Bénin a également mis en demeure la Radio Matéri. Le promoteur selon l’article 1er de la décision, est mis en demeure d’achever les travaux d’installation des équipements de la station radio.

2 avril 2025