30 internes des hôpitaux à recruter

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique organisera du mardi 06 mai au vendredi 16 mai 2025 le concours de recrutement de trente (30) internes des hôpitaux, élèves fonctionnaires de l’État.

Le dépôt des dossiers au concours de recrutement de trente (30) internes des hôpitaux, élèves fonctionnaires de l’État se fera du lundi 31 mars au vendredi 11 avril 2025.

Le concours se déroulera du mardi 06 mai au vendredi 16 mai 2025. Il vise, selon le Ministère du Travail et de la Fonction Publique, à renforcer les effectifs des praticiens spécialistes dans les hôpitaux du pays, afin d’assurer une meilleure prise en charge sanitaire des populations

Les candidats, hommes et femmes, doivent : être de nationalité béninoise ; de bonne moralité ; jouir de leurs droits civiques ; être âgé de 18 ans au moins à la date de clôture du dépôt des dossiers et de 35 ans au plus au 31 décembre 2025 ; être étudiant civil ou militaire ayant validé les cinq (05) premières années des études médicales et n’ayant pas encore soutenu la thèse de doctorat en médecine, être indemne de certaines affections (tuberculose, cancer, etc.).

Les fonctionnaires de l’État ayant quitté volontairement la fonction publique ne sont pas concernés par ce concours.

Les dossiers doivent être déposés à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou ou à la Faculté de Médecine de Parakou et doivent inclure plusieurs pièces. Il s’agit de : Une fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée (disponible sur www.travail.gouv.bj) ; Une demande d’inscription adressée au Ministre du Travail et de la Fonction Publique ; Une copie de l’acte de naissance sécurisé ; Une copie de la pièce d’identité en cours de validité ; Une copie du certificat de nationalité ; Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; Une copie légalisée de l’attestation de validation de la cinquième année des études médicales ; Une quittance des droits d’inscription de cinq mille (5 000) francs CFA (paiement en ligne via https://www.paiement.tresorbenin.bj) ; Un certificat médical d’aptitude ; Un certificat d’individualité (si nécessaire).

M. M.

29 mars 2025 par ,