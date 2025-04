Un responsable de parti interpellé et gardé à la BEF

Le président du parti la Nouvelle Force Nationale (NFN), Wilfrid Apollinaire Avognon, a été interpellé à son domicile dans la nuit du mercredi 2 avril 2025.

Wilfrid Apollinaire Avognon, président de la Nouvelle Force Nationale, n’est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé dans la nuit du mercredi 2 avril 2025. Les motifs de son interpellation restent pour le moment inconnus.

La vice-présidente du parti, Sanata Elisabeth Lahami, à travers une publication a informé les militants de la NFN. « Nous venons d’apprendre, via la famille, que le président de notre parti, Monsieur Apollinaire Wilfrid Avognon, a été enlevé cette nuit à son domicile », a-t-elle écrit.

Des sources concordantes renseignent que Wilfrid Apollinaire Avognon est gardé à la Brigade économique et financière (BEF).

Plus de détails à venir

F. A. A.

