La mairie annonce la démolition de l’ancien pont ferroviaire

Le tablier de l’ancien pont ferroviaire de Porto-Novo sera bientôt démoli. L’annonce a été faite par la mairie à travers un communiqué publié ce mercredi 2 avril 2025.

La démolition de l’ancien pont ferroviaire de Porto-Novo sera bientôt une réalité. Ceci, à cause des travaux de dédoublement de la route Sèmè-Kpodji-Porto, longue de 10 Km, et la construction d’un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo. La municipalité de la ville capitale a fait l’annonce à travers un communiqué publié ce mercredi 2 avril 2025.

Selon le communiqué signé du maire, Charlemagne YANKOTY, dans le cadre des travaux de démolition, la circulation sous l’ancien pont ferroviaire sera limitée et encadrée, pour des raisons de sécurité liées à des chutes éventuelles d’objets dues à ces travaux. L’autorité municipale invite les usagers au respect des déviations durant la période que durera les travaux.

