Le service de transport de passagers et de livraison Yango peut reprendre officiellement ses activités au Bénin. Sa suspension a été levée par la direction des Transports Terrestres et Aérien au Ministère du Cadre de vie et des Transports.

Main levée sur la suspension des activités de transport de Yango au Bénin. La société avait été suspendue en décembre 2024 pour exercice illégal. Par courrier en date du 5 décembre 2024, la direction des transports terrestre et aérien avait invité le directeur à déposer une demande d’autorisation.

Dans son courrier de main levée sur la suspension N°0003/DTTA/SRTRA/SA en date du 18 mars 2025 signé du directeur des Transports terrestres et aérien Joseph Ahissou " il est fait obligation à la société Yango de faire respecter par tous ses partenaires opérant dans le secteur des Transports, la réglementation en matière d’exercice de l’activité de transport de personnes et de marchandises au Bénin".

A.A.A

1er avril 2025 par