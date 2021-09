Alain Hinkati entre en fonction à la douane

Le nouveau directeur général des douanes et droits indirects, Alain Hinkati et le dg sortant Charles Inoussa Sacca Boco ont procédé à la passation de commandement, vendredi 24 septembre 2021. C’est en présence du Directeur de Cabinet du Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Monsieur Hermann Takou, et du Directeur de Cabinet Militaire du Président de la République, le Colonel Bertin Bada.

La cérémonie de passation de commandement entre le Dg des douanes sortant et le nouveau s’est tenue à la Direction générale des douanes le vendredi 24 septembre 2021.

Le nouveau Directeur général des douanes et des droits indirects, Alain Hinkati s’est engagé à « faciliter la prise d’un nouvel élan dont tous les acteurs sont capables et qui a été impulsé par le Chef de l’Etat ».

« Je suis convaincu qu’en votre qualité d’expert et d’auditeur, vous saurez faire la part des choses entre le bon grain et l’ivraie », a indiqué Marcellin Laourou, le réprésentant du personnel de l’administration des douanes à l’endroit du nouveau Directeur Général des Douanes.

Le Directeur Général des Douanes sortant, le Colonel Charles Inoussa Sacca Boco a traduit sa gratitude au Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon pour la confiance placée en lui durant les cinq années passées à la tête des douanes béninoises. « Vous avez un nouveau défi à relever, celui de faire de l’administration des Douanes Béninoises, une entité exemplaire et plus efficace », a-t-il conseillé au nouveau directeur général des douanes et des droits indirects.

Il faut préciser que Alain Hinkati a été nommé en Conseil des Ministres le mercredi 22 septembre 2021.

