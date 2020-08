La SGI Africabourse a mené avec succès une opération lancée du 5 au 21 août 2020 pour la société BENIN PETRO S.A. Le montant mobilisé est de 2 milliards de FCFA.

Il s’agit d’une émission obligataire par placement privé de la société BENIN PETRO S.A d’un montant de 2 milliards de FCFA avec une maturité de 7 ans (deux ans de différé). Le taux d’intérêt est de 7,50 % brut l’an. Le nombre d’obligations est de 40 avec une valeur nominale de 50 000 000 de FCFA chacune.

Selon le site d’informations financières « Financial Afrik », les ressources mobilisées serviront à financer le programme d’investissement de la société BENIN PETRO S.A et accompagner sa croissance.

« Ce recours au marché financier par BENIN PETRO lui permet de diversifier ses sources de financement tout en optimisant ses coûts », notifie la même source.

A propos de AFRICABOURSE

La SGI Africabourse S.A est un établissement financier spécialisé, membre de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), qui offre une gamme de services financiers. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UEMOA sous le N° SGI-021/2005.

Présente en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin, Africabourse fournit un accompagnement technique complet aux entreprises et institutions, dans le cadre des opérations de restructuration et de levée de fonds sur le marché des capitaux (par émission de billets de trésorerie, d’obligations, par appel privée comme publique à l’épargne et par introduction en bourse).

