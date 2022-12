Accueil royal et triomphal des Lions de l’Atlas à Rabat

Ils sont de retour au pays. Les Lions de l’Atlas dirigés par Walid Regragui retournent au bercail après avoir marqué l’histoire du football mondial et du football africain en particulier à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les joueurs marocains ont regagné dans l’après midi de ce mardi 20 décembre 2022 le Royaume où un accueil d’une grande ferveur populaire leur a été réservé depuis leur arrivée à l’aéroport de Rabat jusqu’au Palais Royal où ils sont reçus par Sa Majesté Le Roi.

A travers un communiqué, le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie avait précisé que l’équipe ira à la rencontre du public, dès son arrivée vers 17 heures à l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II – Place 16 Novembre – Place Chellah – Place Roi Hussein – Av. Mohammed V – Place Al Barid- Pl. La soirée de ce mardi sera donc longue mais pleine de réjouissances pour les Lions de l’Atlas.

Le Maroc a fini sa Coupe du Monde en étant 4ème au classement. Une toute première pour une sélection africaine de toute l’histoire de la compétition mère. C’est une performance historique et inédite dans les annales du ballon rond, pour un pays nord-africain, africain, arabe et musulman.

Les Lions de l’Atlas décorés par SM. le Roi Mohammed VI

De retour à Rabat ce mardi 20 décembre 2022 et accueillis comme des légendes, les joueurs marocains sont distingués par la première autorité du pays. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a reçu à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat, les membres de l’Equipe Nationale de football, après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

C’est une audience qui fait suite à l’exploit historique et inédit réalisé par les Lions de l’Atlas qui ont pu atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant succès du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale.

Au cours de cette audience, le Souverain a décoré le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lakjaâ, l’entraîneur de l’Équipe Nationale, M. Walid Regragui, et les joueurs de léquipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de Ouissams Royaux.

SM le Roi a ainsi décoré du Ouissam Al Arch de 2ème classe (Commandeur), MM. Fouzi Lakjaâ et Walid Regragui.

Le Souverain a décoré du Ouissam Al Arch de 3ème classe (Officier) les joueurs de la sélection nationale : MM. Ghanem Saïss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd (lauréat de lAcadémie Mohammed VI de Football), Hakim Ziyech, et Azzedine Ounahi (lauréat de lAcadémie Mohammed VI de Football).

SM le Roi a décoré du même Ouissam MM. Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, Youssef En-Nesyri (lauréat de lAcadémie Mohammed VI de Football), Achraf Dari, Walid Cheddira, Ahmed Reda Tagnaouti (lauréat de lAcadémie Mohammed VI de Football), Bilel El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El Idrissi et Yahya Jabrane.

SM le Roi a, en outre, donné Ses Hautes Instructions pour la remise de décorations Royales à lensemble du staff technique et médical de léquipe nationale et ce, en reconnaissance du travail exceptionnel accompli.

Par la suite, SM le Roi, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a posé pour une photo-souvenir avec les membres de l’équipe nationale et les mères des joueurs présentes.

