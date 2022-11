Abdoulaye Diop échange avec les journalistes de la Plateforme Médias

Les journalistes regroupés au sein de la Plateforme Médias Uemoa ont été reçus en audience, mardi 15 novembre 2022, par le président la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop au siège de l’institution à Ouagadougou.

Echange entre le président de la Commission de l’Uemoa Abdoulaye Diop et une quarantaine de journalistes de la Plateforme Médias Uemoa, en atelier d’information et de sensibilisation sur le Cap 2025 (Cadre d’actions prioritaires de la Commission de l’Uemoa pour la période 2021-2025) à Ouagadougou au Burkina Faso. Cet entretien a été l’occasion pour le président de la Commission de féliciter et d’encourager les journalistes des huit pays de l’Uemoa pour les efforts faits au quotidien pour informer les populations sur les chantiers de l’intégration sous- régionale. « Nous suivons particulièrement tout ce que vous faites au niveau de vos organes respectifs. (…). C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour tout l’intérêt que vous portez au processus d’intégration de notre Union », a affirmé Abdoulaye Diop.

Il a rappelé que le Cap 2025 est la feuille de route dont le Collège des Commissaires s’est doté après sa prise de fonction en mai 2021. « Il nous reste le défi de la mise en œuvre que nous sommes en train de relever ensemble avec tous nos collègues commissaires et nos collaborateurs. Pour cela, nous avons bien sûr mis en place un dispositif institutionnel de suivi qui, je l’espère, nous permettra d’aller de l’avant et d’assurer une mise en œuvre effective de ce Cap 2025 », a déclaré le président de la Commission de l’Uemoa.

Mise en place en juillet 2021, la Plateforme Médias Uemoa réunit les journalistes qui collaborent avec l’organisation ouest-africaine. Elle a pour objectifs de faciliter l’accès à l’information aux journalistes des Etats Membres, renforcer les capacités des journalistes et accompagner le processus d’intégration régionale. Le Coordonnateur de la Plateforme Médias Uemoa a remercié le président de la Commission de l’Uemoa pour la collaboration entamée avec les journalistes de l’union et la tenue de cet atelier d’information et de sensibilisation sur les chantiers de l’Uemoa. « Nous avons suivi le lancement du Cap, mais depuis hier nous avons vu le travail qui a été fait par votre collège dès l’entame de son mandat. C’est un contenu dense, un contenu ambitieux que nous avions commencé par découvrir », a indiqué Léonard Dossou.

Il a réitéré l’engagement des journalistes à accompagner la Commission de l’Uemoa dans la vulgarisation de ses actions majeures et réalisations pour une plus grande visibilité auprès des populations. « Nous sommes vraiment contents et heureux de pouvoir travailler avec tous les commissaires et vous-même et toute l’équipe de la Direction de communication qui ne ménage aucun effort pour nous donner de vraies informations », s’est réjoui le coordonnateur de la Plateforme Médias Uemoa. Ce partenariat entre les médias de l’espace et la Commission de l’Uemoa, poursuit-il, permet aux journalistes de contribuer à la réussite du Cap 2025. Pour améliorer davantage les productions de la presse, le président de la Commission de l’Uemoa a exprimé la disponibilité de l’institution à accompagner le renforcement des capacités des journalistes économiques.

Akpédjé A. Ayosso (depuis Ouagadougou)

17 novembre 2022 par ,