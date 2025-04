ATIDI ouvre son bureau régional à Cotonou

Cotonou abrite le bureau régional de African Trade & Investment Devlopment Insurance (Assurance pour le Développement du Commerce et de l’Investissement en Afrique-ATIDI). L’annonce a été faite ce mercredi 9 avril 2025 au cours d’une conférence de presse animée par Alexander Fusi, Souscripteur Régional pour l’Afrique Francophone.

Occupant une bonne position sur le marché africain, l’ATIDI poursuit sa vision de transformer l’Afrique en une destination de choix pour le commerce et l’investissement. L’institution panafricaine a décidé de s’installer au Bénin, l’un de ses Etats membres. Elle dispose désormais d’un bureau régional à Cotonou.

L’ATIDI propose essentiellement des assurances contre les risques d’investissement, des assurances-crédits ; des assurances pour les projets Energétiques et cautions.

Au Bénin, l’institution a appuyé plusieurs projets phares dont le projet asphaltage. Elle a joué un rôle clé dans la dernière opération de financement du Bénin. ATIDI a fourni une garantie de deuxième perte pour le prêt de 507 millions d’euros de Deutsche Bank au Bénin (reprofilage de dette et appui aux projets ODD au Bénin). Selon Alexander Fusi, ATIDI au Bénin, c’est 3 milliards de dollars d’investissements couverts dans des secteurs tels que le BTP, les finances et l’assurance, l’énergie et le gaz ou encore les transports.

Au cours de la conférence de presse, le souscripteur Régional pour l’Afrique Francophone a également présenté les produits bancaires couverts par ATIDI ; les conditions d’émission de la couverture ainsi que les initiatives de l’institution dans le secteur de l’Energie.

À propos d’ATIDI

ATIDI a été créée en 2001 par des États africains pour fournir une couverture contre les risques liés au commerce et à l’investissement encourus par les entreprises exerçant des activités en Afrique. L’ATIDI fournit principalement des couvertures d’assurance contre le risque politique, d’assurance-crédit et d’assurance-caution. Depuis sa création, ATIDI a soutenu des investissements et des transactions de commerce international d’une valeur de 85 milliards de dollars en Afrique. Pendant plus d’une décennie, ATIDI a conservé la note « A/Stable » attribuée par Standard & Poor’s pour la solidité financière et le crédit de contrepartie et, en 2019, Moody’s lui a décerné une note A3/Stable, qui a désormais été relevée à A2/Positif.

Pour toute information , consultez www.atidi.africa

9 avril 2025 par