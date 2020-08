5000 foyers ruraux seront bientôt électrifiés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet ‘’Eureka’’ initié par le Bénin et les Etats-Unis d’Amérique, des milliers de foyers ruraux pourront désormais bénéficier de l’énergie solaire. En partenariat avec le Millennium challenge account Bénin II (MCA-Bénin II), les sociétés Greenlight planet et African renewable systems and solutions (Aress) vont électrifier dans le cadre de la première phase du projet 5000 foyers ruraux.

Il s’agit dans ce cadre, de doter les foyers bénéficiaires de kits solaires. Dans la mise en œuvre proprement dite du projet, Greenlight planet, Aress et MCA-Bénin II prévoient d’installer 3500 cent kits Sun king home 60 et 2000 kits Sun king home 400.

Le kit Sun king home 60 est l’équivalent d’un ensemble de trois lampes solaires suspendues, et d’un port Usb pour la recharge des téléphones portables.

Le kit Sun king home 400 quant à lui, est composé d’une télévision solaire, des lampes à tube lumineux et des installations de recharge pour téléphones portables.

Tous les kits sont dotés de la technologie à paiement prépayé (PAYG) qui permet aux bénéficiaires de payer les frais d’achat de leurs kits solaires en plusieurs tranches, renseigne La Nation.

Les kits solaires Sun king fournis par Greenlight planet permettront aux ménages de satisfaire une bonne partie de leurs besoins en énergie, notamment l’éclairage, la recharge des téléphones portables, l’alimentation des postes radios et téléviseurs, informe le quotidien du service public.

Selon le directeur général d’Aress, Michael Sinsin, le projet ‘’Eureka’’ permettra, entre autres, de prouver la compétitivité de l’énergie solaire. Un point de vue que partage Chioma Agogo, directrice des Partenariats pour l’Afrique de l’Ouest à Greenlight planet.

Pour elle, les kits solaires Sun king permettent aux entreprises de générer 25 % de revenus supplémentaires grâce à l’augmentation des heures productives offertes par la lumière la nuit.

Le projet ‘’Eureka’’ vise à apporter l’énergie décentralisée avec un taux de couverture d’au moins 75 % sur l’ensemble des zones prioritaires ciblées où aucune extension du réseau électrique conventionnel n’est prévue avant 2022.

Aussi, à travers ce projet, le Bénin ambitionne-t-il d’augmenter la contribution des énergies renouvelables à son mix énergétique.

A terme, Eureka A-1 impactera 25 000 bénéficiaires grâce aux kits solaires qui seront directement alimentés par Sun king, avec une puissance totale de 350 kWp.

F. A. A.

