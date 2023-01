3 étapes pour commencer le Day-Trading Bitcoin

Le day trading est une stratégie de trading d’argent numérique éprouvée et efficace qui repose sur des transactions quotidiennes fréquentes pour générer des bénéfices. Cette technique de trading profite des variations à court terme des prix de cette monnaie virtuelle. Comme son nom l’indique, l’objectif d’un day trader est de terminer une journée de trading donnée avec des avoirs en Bitcoin d’une valeur supérieure à ce qu’ils avaient au départ. Comme Bitcoin, vous pouvez également envisager d’échanger du pétrole avec la bonne plateforme comme OilProfit

D’autre part, le day trading de cette monnaie électronique est risqué mais très gratifiant. Une stratégie pratique de day trading augmente les chances de réaliser des bénéfices. Cependant, quel que soit le marché, un day trader doit comprendre parfaitement cette monnaie virtuelle et les principes de trading. Vous devez investir un montant de cette monnaie électronique que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous trouverez ci-dessous trois étapes pratiques qui vous guideront lorsque vous commencerez à trader cette monnaie électronique.

1. Choisir une plateforme de trading

La première et la plus cruciale des étapes qu’un day trader doit franchir est de décider quelle plateforme utiliser. Il existe plusieurs échanges en ligne qui peuvent guider les commerçants lorsqu’ils investissent dans cette monnaie électronique. Cependant, ce day trader devrait envisager une plate-forme d’échange qui offre à la fois la négociation et la liquidité des actifs, et dont les frais de transaction sont abordables et raisonnables fait partie de ces échanges. Certains échanges de crypto-monnaie facturent leurs utilisateurs par transaction, ce qui peut être coûteux.

Cette monnaie virtuelle est notoirement volatile, vous devez donc être en mesure de faire des mouvements rapides en tant que day trader. Décider de l’échange à utiliser peut être assez difficile. Cependant, voici ce que vous devriez rechercher dans une entreprise fiable.

● Vérifiez si la bourse prend en charge cette monnaie numérique ou toute autre crypto que vous souhaitez trader.

● Découvrez les différents avis des utilisateurs de la bourse. Vous pouvez fortement vous fier à l’échange s’il dispose d’avis positifs et authentiques.

● Découvrez les différentes méthodes de dépôt que vous pouvez utiliser pour alimenter vos comptes d’échange.

● Renseignez-vous sur le nombre d’années d’activité de la bourse. Plus l’échange de crypto est en activité depuis longtemps, c’est un bon signe de stabilité et de crédibilité.

Ces conseils devraient vous aider à sélectionner la meilleure et la plus fiable des plateformes de trading.

2. Choisir votre investissement

Une fois que vous avez ouvert un compte sur une bonne plateforme, décidez de la crypto que vous voulez trader. Dans le cas présent, les individus font du day-trading de Bitcoin. Cette monnaie numérique est toutefois très volatile. Or, la volatilité et la liquidité sont des éléments dont le day trader a besoin pour participer activement au marché du Bitcoin.

Pour être un day trader Bitcoin efficace, vous devez faire bien plus que lire les graphiques. Au contraire, il serait utile que vous compreniez ce que fait la blockchain, la taille de son réseau et sa gouvernance. Par conséquent, les day traders doivent être prêts à faire de nombreuses recherches et à suivre l’actualité de la mise à jour de la blockchain de cette monnaie électronique.

3. Choisir une stratégie de trading

Il existe de nombreuses techniques de day trading que les traders de monnaie virtuelle utilisent pour réaliser des gains lorsqu’ils tradent cette monnaie virtuelle. Mais, ces traders de monnaie numérique doivent décider d’une stratégie efficace qui fonctionne pour eux. Voici les stratégies de trading les plus populaires que les day traders peuvent utiliser.

Vous pouvez utiliser un robot pour trader cette monnaie virtuelle. Un bot est simplement un outil logiciel automatisé que les investisseurs utilisent pour vendre et acheter cet actif numérique à un moment prédéterminé ou lorsque le marché remplit des conditions prédéterminées afin de maximiser les profits.

Le range trading est une stratégie qui tire parti des marchés latéraux en repérant les prix stables, élevés et bas. La plupart des day traders utilisent la technique du range trading pour identifier une période où acheter cette monnaie numérique lorsqu’elle est vendue à un prix bas et la vendre lorsqu’elle est achetée à un prix plus élevé afin de réaliser des profits.

La ligne de fond

Le day-trading de Bitcoin est risqué car il implique des achats et des ventes fréquents de cette monnaie numérique. Donc, si vous voulez pratiquer le day trading, faites des recherches approfondies pour avoir une stratégie efficace et respectez vos points d’entrée et de sortie.

