18 mois pour mettre fin au calvaire sur la route Dogbo-Lalo

Le ministre des sports, Benoît DATO a procédé au lancement officiel des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Dogbo-Lalo, longue de 21,80 Km le mercredi 13 novembre 2024. Le préfet du département du Couffo, Christophe MEGBEDJI, Magloire AGOSSOU et William FANGBEDJI, respectivement maires des communes de Dogbo et de Lalo, le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), Ranti AKINDES, élus locaux et communaux et les populations ont pris part à la cérémonie officielle de lancement rehaussée par la présence des députés à l’Assemblée nationale.

Grand soulagement pour les populations de Dogbo et de Lalo. La route principale qui relie ces deux communes du département du Couffo sera bientôt bitumée. Les travaux ont été officiellement lancés ce mercredi 13 novembre 2024.

Une promesse du chef de l’Etat qui se réalise

« Patrice TALON alors candidat en 2016, avait fait la promesse de désenclaver le Couffo à partir de Lalo. Je vais désenclaver Lalo et faire jaillir la lumière du développement sur le Couffo », a rappelé Christophe MEGBEDJI, préfet du Couffo. Le chef de l’Etat d’après lui, est un homme de parole. « Il dit et il le fait », a-t-il confié exhortant les populations à soutenir ses actions. « Il aime ce qui est beau, et nous, nous sommes avec celui qui fait ce qui est beau », a poursuivi l’autorité préfectorale convaincu que sous son mandat, plusieurs autres routes seront aménagées et bitumées pour le bonheur des populations. Pour le ministre des sports, représentant le chef de l’Etat, l’aménagement et le bitumage de la route Dogbo-Lalo « consacre le sens et l’honneur de la parole donnée ». C’est une route qui revêt une importance capitale car, une fois achevée, elle facilitera la circulation des biens et des personnes sur les plans local, national, et transfrontalier. « L’aménagement et le bitumage de cette route permettront essentiellement d’assurer le désenclavement des zones traversées et le développement des activités socioéconomiques, de réduire le nombre d’accident de circulation, d’améliorer l’environnement immédiat et le cadre de vie des populations, et d’accroitre la sécurité des personnes et des biens », a laissé entendre le ministre des sports.

« Un rêve qui se concrétise », c’est ce qu’a souligné pour sa part Magloire AGOSSOU, maire de la ville de Dogbo à l’entame de la cérémonie. La réalisation de cette route selon lui, va modifier l’aspect physique des deux villes et les rendre plus attractives. Convaincu des nombreuses opportunités qu’elle offre aux usagers des deux communes et du Bénin, il a réitéré au nom des deux conseils communaux et des populations en général, de son engagement à soutenir les actions du chef de l’Etat. L’autorité communale n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à tous les acteurs ayant œuvré à la réalisation du projet.

Caractéristiques de la route

D’un coût global estimé à 20 milliards de francs CFA, la traversée en agglomération de la route Dogbo-Lalo est composée d’une chaussée de deux voies de 3,6m chacune avec une bande d’arrêt d’urgence de 2,5m et des caniveaux de part et d’autre, soit une largeur de 12,20m. En rase campagne, l’infrastructure est dotée de deux voies de 3,6m chacune et deux accotements de 1,5m chacun, soit une largeur de 10,20m.

La structure de la chaussée est composée d’une couche de fondation en graveleux latéritique crue d’épaisseur 20cm ; une couche de base en latérite améliorée à 3% de ciment d’épaisseur de 20 cm ; une couche de roulement de 5cm de béton bitumineux (BBME) ; des accotements et une bande d’arrêt d’urgence en monocouche.

Selon les explications du directeur général de la SIRAT, les travaux prennent en compte la reconstruits de 18 dalots et la construction de 08 autres. A l’en croire, la construction de la toute Dogbo-Lalo s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’aménagement du territoire prévue par le PAG2, lequel prévoit la modernisation du réseau routier. L’objectif selon Ranti AKINDES, étant de faciliter le rapprochement des populations et les centres économiques et sociaux, de désenclaver les zones agricoles, et de jeter les bases d’exploitation optimale du potentiel de développement du pays. Sous la surveillance de la SIRAT, l’entreprise SOGEA-SATOM et le bureau d’études BECI BTP auront la responsabilité de réaliser les travaux suivant les cahiers de charge et dans le délai contractuel, a-t-il rassuré.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux, le ministre des sports conscient des perturbations qu’ils vont engendrer, a invité les populations à la sagesse et au civisme pour le respect des prescriptions de circulation, le respect des biens et des personnes, et surtout de tous les acteurs intervenants sur le chantier prévu pour durer 18 mois.

