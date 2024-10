Zoom sur UNICARTON, l’unité de production d’emballage de la GDIZ

A la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), la société UNICARTON, spécialisée dans la production de carton ondulé et de cannette métallique veut révolutionner le secteur des emballages. Présente au sein de la zone économique spéciale depuis mars 2022, elle ambitionne satisfaire les besoins des industries béninoises et de la sous-région.

Le carton ondulé Made in Benin est une réalité grâce à la société UNICARTON, l’une des unités de transformation présentes à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Elle propose une gamme de produits tels que les caisses à rabats, les caisses télescopiques, des enveloppes et plateaux et des caisses collées, prêtes à l’emploi.

Avec un investissement de 2,6 milliards de francs CFA, l’entreprise est dotée d’une capacité annuelle de production de 24 000 tonnes de carton ondulé. Sa ligne de production de cannette métallique pour l’emballage de cajou est estimée à 300 000 unités par an.

Présente au Liban depuis plus de 35 ans, avec une clientèle diversifiée au Moyen-Orient, en Europe, et en Afrique, UNICARTON est fortement engagée dans la protection de l’environnement proposant des produits recyclés et recyclables. A partir de la GDIZ, elle entend soutenir les industries du Bénin et celles de la sous-région.

F. A. A.

2 octobre 2024 par ,