ZELEUS s’installe au Bénin pour qualifier à l’emploi

Un protocole d’accord a été signé, mardi 14 décembre 2021, à Cotonou, entre l’entreprise américaine ZELEUS et l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de l’APIEx, de l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi), des responsables de ZELEUS et des chefs d’entreprises du Bénin.

Le Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) Laurent Gangbès et Edward Weisberg, COO de l’entreprise américaine ZELEUS, ont procédé à la signature et à l’échange des paraphes de leur accord de partenariat, mardi 14 décembre 2021, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. La signature du protocole d’accord avec l’APIEx marque l’installation de ZELEUS au Bénin en vue de « qualifier la main d’œuvre béninoise pour la mettre à la disposition des entreprises des marchés américains et internationaux, notamment dans le secteur du numérique.

« Pour l’APIEx et surtout le gouvernement du Bénin, c’est une chance que d’avoir réussi à faire venir dans notre pays, cette entreprise qui va nous permettre de travailler sur la qualification des jeunes béninois dans des domaines aussi variés que le domaine de la digitalisation, du numérique (…). Il est aussi important pour l’APIEx de travailler sur ces domaines parce que les gisements d’emplois sont très importants », a indiqué Laurent Gangbès, lors de la cérémonie solennelle de signature d’accord de partenariat entre ZELEUS et l’APIEx. L’ambition de l’APIEx est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver un complément à leur formation leur permettant de disposer des moyens pour pouvoir travailler aussi bien pour les entreprises au niveau du Continent que pour les entreprises au niveau international, précise le Dg de l’APIEX.

ZELEUS dispose d’une vaste base de données d’offres d’emplois sur les marchés américains et internationaux et entend mettre en relation sur 5 ans, 500.000 travailleurs béninois avec des employeurs à travers le monde, selon Edward Weisberg.

Présentant la plateforme de formation Zeleus, Gildas Bah, CEO of Zeleus, a fait savoir qu’elle comporte quatre principaux programmes. Il s’agit d’outils pédagogiques qui donnent aux jeunes professionnels les moyens de faire évoluer leur carrière, du développement des compétences entrepreneuriales, la formation aux compétences en STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), d’un networking et un soutien professionnel.

Les initiatives de ZELEUS cadrent parfaitement avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) qui mise sur l’adéquation entre l’emploi et la formation, selon les responsables de ZELEUS.

Le Chef Stratégies et Alliances, le directeur des créations de ZELEUS ont exprimé leur joie de voir installer leur entreprise au Bénin.

Urbain Amégbédji de l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) a remercié l’APIEx pour le travail qu’elle fait car les « entreprises ont besoin de ressources humaines qualifiées ». Il a rassuré les responsables de ZELEUS de l’accompagnement de l’ANPE. L’installation au Bénin permettra à Zeleus de former 12.000 jeunes béninois pour les emplois dans les domaines tels que le développement web, l’ingéniorat Softaware, la cyber sécurité.

Marc MENSAH

