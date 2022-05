WORLD COLA, la nouvelle boisson pétillante de la SOBEBRA

Pour le bonheur de ses consommateurs béninois, la Société de Brasseries du Bénin (SOBEBRA), offre un nouveau produit. Il s’agit de la boisson gazeuse, WORLD COLA.

WORLD COLA, c’est la nouvelle boisson gazeuse de la Société de Brasseries du Bénin (SOBEBRA). Le produit proposé par l’entreprise écocitoyenne et leader brassicole est une boisson aux arômes de cola, rafraichissante et pétillante. Avec WORLD COLA, la gamme des produits de la SOBEBRA s’élargit permettant ainsi à la société de maintenir sa position de leader sur le marché des boissons gazeuses. Ce nouveau produit traduit également la volonté des différentes équipes de la SOBEBRA à répondre aux besoins de ses consommateurs.

Durant le 17ème Tour du Bénin qui a eu lieu du 03 au 08 mai 2022, les populations des différentes villes ont pu découvrir et savourer en exclusivité WORLD COLA, marque sponsor de la compétition.

WORLD COLA est disponible à la vente en format bouteille verre de 30 cl et de 60 cl et en format PET (plastique) de 30 cl et de 50 cl. Les consommateurs peuvent s’en procurer dans les points de vente habituels (boutiques, superettes, supermarchés, bars, restaurants) au prix de vente conseillé de 200 FCFA et de 400 FCFA respectivement pour les formats verres de 30 cl et de 50 cl et de 250 FCFA et de 350 FCFA pour les formats PET de 30 cl et de 50cl.

La SOBEBRA prévoit d’autres activités pendant les prochaines semaines pour présenter l’univers de marque aux consommateurs. WORLD COLA, BASCULEZ DANS UN MONDE RAFRAICHISSANT.

9 mai 2022 par