WAPCo célèbre à Cotonou ses 10 ans d’activités commerciales

La West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo), société internationale qui transporte du gaz naturel au Nigeria, Bénin, Togo et Ghana a célébré ce jeudi 28 avril 2022 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, le dixième anniversaire du démarrage effectif de ses activités commerciales. La célébration a réuni le Conseil d’Administration, la Direction Générale de la société et le personnel de WAPCo ainsi que les différentes parties prenantes au Bénin.

‘’Dix ans au Service de l’Energie Régionale’’, c’est sous ce thème que la West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo) a commémoré ses 10 ans d’activités commerciales. La société a su adapter l’exploitation du gazoduc aux attentes de ses clients et partenaires à travers une approche participative. « WAPCo contribue de manière significative aux côtés du gouvernement à la résorption de la crise énergétique au Bénin. Je me réjouis de noter que les relations entre WAPCo et mon département ministériel sont harmonieuses et mutuellement bénéfiques », a déclaré le président de la célébration Armand Dakehoun, représentant le ministre de l’Energie.

Le gouvernement du Bénin poursuit-il, à donner la priorité à l’autosuffisance énergétique à travers ses programmes d’actions (PAG 1 et 2). « L’objectif in fine est d’aboutir à l’autonomie énergétique en 2023, 90% du taux de couverture nationale, 36 à 45% du taux d’accès à l’électricité d’ici 2026 », a indiqué le Directeur de Cabinet du ministre de l’Energie. Armand Dakehoun a relevé l’importance de la société du Gazoduc Ouest Africain dans la réussite des projets du gouvernement notamment la construction de la centrale de Glo-Djigbé d’une capacité de 140 à 160 mégawatts et d’une autre de 40 mégawatts à Maria-Gléta. « La célébration du 10 anniversaire du début des opérations marque un moment particulièrement reluisant dans la vie de l’entreprise et on peut dire sans risque de se tromper que le meilleur reste encore à venir en ce qui concerne le transport du gaz par la Société du Gazoduc Ouest africain », a ajouté le directeur de Cabinet du ministre de l’Energie.



Extension du gazoduc à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest

WAPCo célèbre plus de 15 ans d’existence en tant que société et 10 ans d’opérations commerciales. Pour le Directeur général de WAPCo, « il est important de se rappeler que le système du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (GAO) est la concrétisation d’une vision de la CEDEAO d’avoir un gazoduc à travers la sous-région de l’Afrique de l’Ouest ». Selon Gregory Germani, la mise en place du GAO, avec ses garanties d’une énergie rentable, sûre, plus propre et fiable pour la production d’électricité, a contribué à la croissance économique régionale et au développement, profitant aux familles, aux communautés, aux entreprises et aux industries de la région. Il n’a pas manqué de saluer la résilience du personnel et le soutien des principales parties prenantes qui ont aidé le WAPCo à relever ses défis.

« Alors que la société entame une nouvelle décennie d’opérations commerciales, nous nous réjouissons d’obtenir de plus grandes réalisations et d’avoir un plus grand impact dans la sous-région, en remplissant notre mission de société internationale transportant du gaz naturel de manière sûre, responsable et fiable. Nous regarderons au-delà d’aujourd’hui pour élargir notre base de clients à des clients industriels et à de nouvelles sources d’approvisionnement dans un avenir proche », a annoncé le Directeur général de WAPCo. La société souhaite concrétiser sa vision, (celle de promouvoir l’énergie régionale), avoir un impact positif sur la croissance économique régionale au Togo, au Bénin, au Ghana et au Nigeria, et renforcer le potentiel d’extension du gazoduc à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Pour y arriver WAPCo compte sur le soutien continu de la famille OneWAPCo, son régulateur, ses actionnaires, clients et toutes les parties prenantes.

Plus de 7 ans sans incident avec arrêt de travail

Selon le coordonnateur des opérations WAPCo Bénin, Sèdolo Nounagnon, la société accorde une importance primordiale à la santé et la sécurité de ses employés ainsi qu’à la protection des actifs et de l’environnement. Le Système de Gestion de l’Excellence Opérationnelle (OEMS) transforme cette priorité en performance de classe internationale, offrant ainsi à WAPCo, un avantage concurrentiel et des résultats commerciaux. « En Mars 2022, WAPCo a atteint en plus de sept ans, 9,8 millions d’heures de travail (de Juin 2014 à Mars 2022) sans incident avec arrêt de travail, ou de blessure consignée du personnel », s’est réjoui Sèdolo Nounagnon. Dans son discours, Gregory Germani s’est dit fier du solide programme de gestion de la sécurité de WAPCo. Le directeur général a invité l’équipe de Cotonou à aborder les opérations futures avec le même niveau d’attention et de préparation pour rester en sécurité.



WAPCo dans le social

WAPCo, c’est aussi le social à travers ses programmes d’investissement axés sur l’éducation et la santé. La société s’est engagée depuis longtemps à fournir un soutien essentiel pour aider à faire progresser le progrès social dans les communautés où elle s’installe. Plusieurs jeunes ont bénéficié des bourses d’études et d’une insertion professionnelle. C’est le cas de Jonas Djangbassou qui a eu la chance de poursuivre ses études et de Flora Monhou devenue aujourd’hui promotrice d’un restaurant.

Le chargé de la communication WAPCo Cotonou Rhetice Gbogblénou a remercié les responsables de la société pour l’accompagnement effectif dont a bénéficié le personnel dans l’atteinte des objectifs. La cérémonie a également permis de récompenser certains employés ayant quinze (15) ans années de service à WAPCo. Le Directeur général Gregory Germani a remis à l’équipe WAPCo de Cotonou une plaque symbolisant la célébration des 10 ans d’activités commerciales de la société.



A propos de WAPCo

La West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo) est une société à responsabilité limitée à la fois propriétaire et exploitant du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. WAPCo est une joint-venture entre des entreprises des secteurs public et privé du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana. Elle a pour mandat principal d’assurer, en toute sécurité, responsabilité et fiabilité, et à des prix compétitifs par rapport aux autres combustibles, le transport du gaz naturel en provenance du Nigéria vers les marchés du Bénin, du Togo et du Ghana. WAPCo promeut le West African Gas Pipeline (WAGP) en tant qu’infrastructure clé de transport de gaz naturel pour toutes les sources de gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL).

La société a son siège à Accra, au Ghana, avec un bureau à Badagry, au Nigeria, et des bureaux extérieurs à Cotonou - Bénin, Lomé - Togo, Tema et Takoradi, tous deux au Ghana. La West African Gas Pipeline Authority basée à Abuja est l’organisme de réglementation de la WAPCo.

