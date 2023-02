Vous pouvez désormais acheter du crédit de communication sur Gozem

Aperçu de l’expérience utilisateur pour acheter du crédit de communication sur l’application Gozem

Gozem, la super app lancée en 2018 et déjà opérationnelle au Togo, au Bénin, au Gabon et au Cameroun, lance un service de recharge de crédit de communication. Grâce à un partenariat avec DT One, les utilisateurs de la super app pourront dorénavant recharger du crédit (airtime) et celui de leurs proches à partir du portefeuille intégré à l’application. Le service sera dans un premier temps disponible au Bénin, puis opérationnel dans les autres pays.

L’objectif de Gozem est de simplifier et d’améliorer la qualité de vie de sa communauté grâce à un écosystème numérique unique. Il est déjà possible grâce à l’application de commander une course taxi ou moto, des repas, d’expédier des colis et de se faire livrer une bouteille de gaz à domicile.

“L’ajout de ce nouveau service vient donc renforcer notre volonté de proposer des fonctionnalités utiles aux utilisateurs de la super app Gozem. L’application Gozem a été lancée avec la conviction d’apporter des services de classe mondiale aux populations d’Afrique francophone.” déclare Jean-Martial Moulaud, Directeur Groupe Gozem.

“Cette collaboration nous permet d’apporter des solutions de recharges mobiles rapides, sécurisées et abordables pour les utilisateurs à travers l’Afrique francophone afin de contribuer à l’accélération de l’inclusion financière. Notre partenariat avec Gozem s’inscrit totalement dans notre mission de connecter les utilisateurs à travers le monde via la recharge mobile et en particulier la recharge de données, le paiement dématérialisé de factures et de coupons digitaux dans plus de 160 pays”, déclare Peter De Caluwe, PDG de DT One.

Liens de téléchargement de l’app :

– Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gozem

– App Store : https://apps.apple.com/us/app/gozem/id1441247963

À propos de Gozem :

Gozem est la super app de l’Afrique francophone. L’application, disponible sur Android et iOS, regroupe une multitude de services notamment de transports, d’e-commerce et de services financiers à ses 3 types de clients de l’Afrique subsaharienne francophone : les consommateurs, les prestataires de transport ainsi que les entreprises. Gozem opère actuellement au Togo, au Bénin, au Gabon et au Cameroun avec plus de 1 million de téléchargements, plus de 12 millions de courses effectuées dans 14 villes, depuis son lancement en novembre 2018.

À propos de DT One :

DT One est l’un des principaux fournisseurs de solutions de transfert numérique, offrant un réseau de micro-paiements non monétaires et de partenaires de pré-paiement numérique aux entreprises du monde entier. Avec un vaste réseau couvrant plus de 160 pays et plus de 1 800 partenaires, dont AT&T, Ooredoo, Saudi Telecom, Vodafone, Binance Pay, Grab, PayPal, Coins.ph, MoneyGram, Western Union et WorldRemit, DT One aide plus de 5 milliards de consommateurs mobiles à maintenir des connexions numériques et sociales de qualité dans les économies émergentes.

