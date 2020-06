Voici les grandes décisions prises conseil des ministres ce mercredi

Les membres du gouvernement réunis en session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 10 juin 2020 ont adopté plusieurs décrets. Il s’agit du décret portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ; de la modification du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds d’aide à l’alphabétisation et à l’éducation en langues nationales, et nomination des membres de son Conseil d’administration ; de la modification du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Institut national d’Ingénierie, de Formation, et de Renforcement des capacités des formateurs, et nomination des membres de son Conseil d’administration ; de la modification du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Ecole de formation des personnels d’encadrement de l’éducation nationale et nomination des membres de son Conseil d’administration.

Au titre des communications, le gouvernement s’est penché sur les mesures d’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 ; de l’attribution de bourses de formation en Master et diplôme d’études spécialisées (DES) en anesthésie-réanimation ; de l’organisation d’une campagne de plantation de cocotiers sur la bande côtière du Bénin ;

Compte rendu des conclusions de la table ronde sur les problématiques de gestion de l’éclairage public au Bénin ; de l’organisation d’un test psychotechnique suivi d’entretiens individuels au titre de la campagne spéciale d’inscription au Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques ; de la mise en œuvre du Programme spécial d’Insertion dans l’Emploi.

