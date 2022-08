Voici les grandes décisions du Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu ce mercredi 03 août 2022, la session ordinaire du Conseil des ministres. Les décisions ci-après ont été prises.



Il s’agit entre autres, de la catégorisation des marchés de vente et création de l’Agence chargée de leur gestion ; de la réglementation de l’électrification hors réseau en République du Bénin ; de l’approbation des statuts de l’Agence pénitentiaire du Bénin et de la nomination des membres de son Conseil d’administration.

Au titre des communications, le gouvernement a approuvé le plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. Entre autres décisions ; le déploiement de nouveaux aspirants au métier d’enseignant et renforcement de capacités de ceux titulaires du BAC ainsi que des enseignants nouvellement promus directeurs d’écoles primaires publiques au titre de la rentrée scolaire 2022-2023 ; l’acquisition de deux aéronefs neufs par l’Etat béninois ; la contractualisation pour la mise en place de pôles d’excellence en ophtalmologie et en cardiologie interventionnelle, réadaptation cardiovasculaire au Bénin.

Le point des négociations relatives à la résiliation conventionnelle des contrats de concession Bénirail et autres accords portant sur la ligne ferroviaire Bénin-Niger a été présenté ; ainsi que le compte rendu du suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l’Administration publique, du 1er janvier au 30 septembre 2021.

Des nominations ont été prononcées au ministère de la justice et de la législation, au ministère de la santé et au ministère de l’eau et des mines.

