Voici les 04 clubs qualifiés

On connait désormais la liste des quatre (04) clubs qualifiés qui disputeront la Super Ligue Pro dans la Zone A. Ceci, à l’issue des premiers matchs de la 17e journée de la Ligue Pro.

Qualifiés lors de la 16e journée, les Buffles du Borgou et Damissa de N’dali sont joints ce mercredi 25 janvier à Cavaliers de Nikki et l’As Takunnin de Kandi. Un nul (1-1) contre Dynamo de Parakou a suffi à Cavaliers qui s’est assuré de terminer dans le top 4 tout comme l’As Takunnin vainqueur (2-0) de Damissa à Kandi. Dans cette zone A, les grands perdants sont Dynamo de Parakou et Panthères de Djougou qui occupent respectivement les 5e et 6e places à une journée du terme de la Ligue Pro.

Dans la zone B, trois qualifiés sur quatre sont déjà connus. Il s’agit de Loto-Popo (35 pts), Dynamo d’Abomey (30 pts) et Dadjè Fc (28 pts). La dernière place va se disputer lors de la dernière journée entre Bani Gansè Fc et Hodio Fc. Avec 25 points au compteur actuellement, le club de Banikoara garde une longueur d’avance sur son poursuivant qui totalise 23 points.

Dans la zone C, Coton, Requins et Aspac ont déjà obtenu leurs tickets tout comme Ayema, Dragons et la Jeunesse Athlétique de Kétou dans la zone D.

Josué SOSSOU

27 janvier 2023 par