L’Office de gestion des stades du Bénin créé

Le décret portant approbation des statuts de l’Office de gestion des stades du Bénin a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi 14 mai 2025.

Selon les informations, l’Office de gestion des stades aura pour mission de gérer les infrastructures sportives de manière professionnelle. Il sera responsable de leur entretien, de la gestion des recettes générées par leur exploitation et de la programmation d’événements sportifs. Sa mise en place s’inscrit dans la dynamique de développement d’infrastructures sportives.

Depuis 2016, sous l’impulsion du président Patrice Talon, le Bénin a initié un ambitieux programme de construction d’infrastructures sportives. Au moins 22 stades omnisports ont été construits à travers tout le Bénin. Ces stades, modernes et polyvalents, sont équipés de terrains de football, de pistes d’athlétisme, ainsi que de terrains pour d’autres disciplines comme le basketball et le volleyball, et comprennent des infrastructures de soutien comme des tribunes, des salles administratives et des logements pour les entraîneurs.

Et, ce n’est pas tout ! Les stades nationaux du Bénin, à savoir le stade René Pleven à Cotonou, le stade Charles de Gaulle à Porto-Novo et même le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, bénéficient également d’un programme de modernisation. Un nouveau stade est prévu à Parakou. L’objectif est de transformer ces stades en véritables pôles sportifs, capables d’accueillir des événements nationaux et internationaux.

14 mai 2025 par ,