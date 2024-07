Le préfet maritime, Maxime Ahoyo a apporté quelques clarifications sur le navire SPSL UDEME qui a échoué sur la plage de Fidjrossè, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024. L’équipage du remorqueur était dans une activité illicite. La cargaison de gasoil qu’il transportait sera saisie par l’Etat Béninois, et le navire remis à flot ou perdu. Ces déclarations ont été faites lors d’une conférence de presse animée mercredi 03 juillet 2024.

Les membres de l’équipage, 15 Nigérians et 01 Béninois, sont arrêtés et confiés à la brigade criminelle pour des besoins d’enquête.

« Les autorités nigérianes ont été saisies par des canaux appropriés, qui ont confirmé que les activités du SPSL UDEME dans les eaux nigérianes étaient inconnues et qu’il avait été observé en mode "obscur", suggérant des activités illicites », a confié le Contre-amiral.

Sur la base de ces déclarations des responsables nigérians, les autorités béninoises selon le préfet maritime, ont décidé de confisquer la cargaison de gasoil que le navire transportait (200.000 litres au moins). Le bateau selon le préfet, sera remis à flot, ou perdu. « Soit nous réussissons à le remettre à flot ou alors si l’opération se solde par l’échec, le navire sera perdu », a confié l’officier. Il précise que la priorité pour les autorités béninoises, est d’éviter la pollution de l’eau et de la plage de Fidjrossè, étant donné que le remorqueur transportait du gasoil.

Afin d’éviter les risques de contamination, le ministre du cadre de vie et du développement durable à travers un communiqué, mercredi dernier, invite les populations à s’abstenir de toutes activités de pêche et de baignade dans la zone impactée, couvrant le périmètre de Togbin à Ekpè.

