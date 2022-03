Le budget général de l’Etat exercice 2022 est à caractère social. Il prend en compte la promotion de l’emploi, le renforcement de l’action publique, l’accès à l’éducation, à l’eau et à l’énergie. Il y est évoqué le mécanisme d’assistance et de protection sociale, les mesures de gratuité dans le secteur de la santé, ainsi que le droit à un cadre de vie sain.

Votre journal publie ici en intégralité le coût et les détails sur les mesures à sensibilité sociale de la Loi des Finances 2022.

