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Digitalisation et numérique

Voici la stratégie du Bénin (2023-2027)sur l’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞

(𝐒𝐍𝐈𝐀𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟕)




𝐿𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑’𝑒́𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒́𝑔𝑎𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠 (𝑆𝑁𝐼𝐴𝑀) 𝑑𝑢 𝐵𝑒́𝑛𝑖𝑛 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑁𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒́𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒̀𝑔𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑥𝑒́𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑒́𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠, 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒́, 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒, 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒, 𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒́ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠 𝑑’𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒 𝑏𝑒́𝑛𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠. 𝐿𝑎 𝑆𝑁𝐼𝐴𝑀 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 18 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟 2023.

#BeninNumerique

=> https: https://numerique.gouv.bj/assets/documents/strategie-nationale-d’intelligence-artificielle-et-des-megadonnees-2023-2027.pdf

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

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