Voici la répartition des 80 sièges par branche d’activités

Dans le cadre de la mise en place de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin), la répartition des 80 sièges composant l’Assemblée Consulaire par quotas par branches d’activités a été présentée, ce jeudi 24 février 2022, aux responsables des organisations d’artisans. La séance a eu lieu au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

452.246 artisans ont été enrôlés au registre biométrique des métiers au terme des opérations de recensement. Selon César Aklossou, Secrétaire Général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, la séance avec les responsables des organisations d’artisans a pour but de présenter les résultats de la répartition des 80 sièges composant l’Assemblée Consulaire et d’obtenir leur avis consultatif conformément aux dispositions du décret N° 2021-271 du 02 juin 2021 portant approbation des statuts de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin. L’article 9 dudit décret dispose que la CMA est composée de 80 membres élus répartis en 8 branches d’activités.

L’article 10 du même décret stipule que la répartition du nombre de sièges attribués à chaque sous-branche d’activités artisanales et leur répartition territoriale sont arrêtées par le ministre chargé de l’Artisanat après avis consultatif des organisations professionnelles d’artisans et de branches d’activités artisanales concernées.

Le chargé de mission aux réformes du secteur de l’artisanat Joël Bouillaud a présenté la répartition. Les huit (08) branches d’activités sont : agroalimentaire, alimentation et restauration (16 sièges) ; mines, carrières et bâtiments (8 sièges) métaux, construction métallique, mécanique et transport (12 sièges) ; bois et assimilés (06 sièges) ; textile, habillement (17 sièges) ; audiovisuel et communication (05 sièges) ; hygiène et soins corporels (11 sièges) ; artisanat d’art et de décoration (05 sièges).

Pour les 8 branches d’activités 13 sous-branches ont été créées et associées à des sièges par quota sur la base des données du recensement. Selon l’article 15 du décret N° 2021-272 du 02 juin 2021 portant régime électoral à la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin : « les listes de candidatures sont présentées, par branche et par sous-branche d’activités artisanales, par tout organisme à savoir : groupement, confédération ou association professionnels, représentatif d’une ou de plusieurs branches d’activités artisanales dont la date de création précède d’au moins douze (12) mois la date de convocation du corps électoral. Pour être recevable, chaque liste doit être complète sur le plan national et présenter des candidats dans tous les départements où cette branche et sous-branche dispose de sièges à pourvoir ».

« Chaque électeur vote dans son département pour un candidat appartenant à sa sous- branche d’activités. Les membres de l’Assemblée consulaire sont élus dans les différentes sous-branches d’activités artisanales par les artisans électeurs de la même sous-branche d’activité artisanale et inscrits dans le même département. À l’issue du scrutin, les candidats élus sur toute l’étendue du territoire dans les différentes sous-branches d’activités forment l’Assemblée consulaire. Aucun artisan ne peut être élu dans un département où il n’exerce pas d’activité artisanale », précise l’article 15.

A. AYOSSO

25 février 2022 par