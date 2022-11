Voici ce que Laurent Mètongnon a dit au président Soglo

Quelques jours après sa sortie de prison, le syndicaliste Laurent Mètongnon, a rendu visite ce lundi 28 novembre 2022 à l’ancien président Nicéphore Soglo à son domicile sis à la Haie-Vive (Cotonou).

« Je suis Mina. Et chez moi, savoir dire So Be Do (merci en français) est un principe de vie (…) », a indiqué Laurent Mètongnon. C’est donc pour témoigner sa « gratitude » à l’ex président Nicéphore Soglo pour son « soutien constant » durant les 5 années passées en prison sans pension.

Dans ses mots de bienvenue, l’ex président Soglo a fait savoir que Laurent Mètongnon n’a pas vieilli et resté jeune malgré sa barbe blanche. Il a précisé qu’après avoir purgé sa peine, Laurent Mètongnon « doit être utile pour la République pour l’aider à améliorer les choses ».

Laurent Mètongnon et ses co-accusés ont purgé une peine de 5 ans de prison dans une affaire de placement des fonds de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dans une banque en faillite contre des rétro-commissions. Le syndicaliste de la Fésyntra Finance était Président du Conseil d’Administration de la CNSS au moment des faits pour lesquels il a été condamné.

