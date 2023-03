Visite du chef de l’Etat la caserne de Dessa

Après sa visite sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué (Marché de gros) à Abomey-Calavi ce jeudi 23 mars 2023, le chef de l’Etat a mis le cap sur Allada. Il a visité la caserne de Dessa.

Patrice TALON à la caserne de Dessa, dans la commune d’Allada. Le chef de l’Etat au cours de cette descente inopinée a fait le tour de l’infrastructure réalisée au profit de l’armée béninoise. Il a visité plusieurs compartiments de la caserne, notamment, le Stand de tir simulé, le local de tir, la salle de compresseur d’air, etc.

La caserne de Dessa réalisée dans le cadre du Programme d’action du gouvernement, est mise en service depuis plus d’un an.

Le chef de l’Etat a bouclé son périple par une visite des sites de construction de logements militaires à Allada et à Ouidah. Des instructions ont été données pour la livraison à bonne date des 200 logements sur chacun des sites.

F. A. A.

24 mars 2023 par