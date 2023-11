Vers le jumelage des villes de Kalalé et de Darica en Turquie

Une délégation béninoise composée d’industriels, d’hommes d’affaires et des élus locaux a séjourné en Turquie du 13 au 19 novembre 2023. Le jumelage de la ville de Kalalé avec la commune de Darica, est l’un des acquis de ce séjour facilité par le cabinet d’affaires béninois Accès aux marchés africain et international (AMAI), et l’entreprise turque, GR Event World.

Des opérateurs économiques béninois, hommes d’affaires et des élus locaux ont effectué une visite en Turquie du 13 au 19 novembre 2023. Pendant le séjour sur le territoire turc, la délégation, a d’abord rencontré le vice-consul honoraire de la République du Bénin en Turquie. Elle a également eu de ‘’fructueuses séances de travail’’ avec les autorités locales turques, notamment à Kocaeli, à Gebze et à Darica, où d’importants échanges ont eu lieu avec le maire, Muzaffer Biyik.

Le maire de la commune de Kalalé, membre de la délégation, apprend à travers une publication qu’un principe de jumelage de la ville de Darica serait en train d’être conclu.

La délégation béninoise a également visité pendant son séjour, la Zone industrielle IMES, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Gebze, et de plusieurs entreprises locales.

Cette visite a été également l’occasion pour ces opérateurs économiques et élus locaux, de comprendre et de s’enquérir des stratégies d’attractivité développées par les différents acteurs socio-économiques des localités turques visitées.

F. A. A.

20 novembre 2023 par ,