Vers la mise en place d’un centre de formation à l’Uac par Huawei

Le recteur de l’Uac Maxime da Cruz et le directeur général de Huawei Technologie Bénin Patrick Wang Jun ont signé lundi 04 octobre 2021, mémorandum d’accord pour la mise en place d’un centre formation aux Tic à l’Université d’Abomey-Calavi (Uac). La cérémonie a eu lieu en présence du directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Josué Koladé Azandégbey et du vice-président région Afrique du Nord de Huawei Technologies Wei Hou.

L’Université d’Abomey-Calavi sera dotée d’un centre de formation pratique en Technologies de l’information et de la communication (Tic). Il s’agit d’un soutien de la société chinoise Huawei qui permet de renforcer les capacités de l’Institut de formation et de recherche en informatique (Ifri). Selon le recteur de l’UAC Maxime da Cruz, l’Ifri est inscrit sur la plateforme Huawei Ict Academy, qui propose une large gamme de formations et de certifications en ligne de haute qualité et dans des domaines de technologie de pointe.

Le directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur a rappelé que la vision du gouvernement Talon est de positionner le Bénin au cœur du développement dans le domaine des technologies numériques en Afrique et au-delà. La concrétisation de cette vision passe aussi par la réalisation des infrastructures adéquates dans les universités du Bénin.

Pour le vice-président région Afrique du Nord de Huawei Technologies Wei Hou, l’installation du centre de formation pratique en Technologies de l’information et de la communication va permettre aux étudiants d’acquérir plus de compétences. A en croire le recteur, il est prévu plusieurs autres projets pour les écoles et les secteurs des Tic de l’Uac.

Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications et d’appareils intelligents.

