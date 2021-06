Une tournée présidentielle organisée dans le respect des gestes barrières

La tournée nationale de reddition de comptes entamée par le président Patrice Talon depuis le 12 novembre 2020 se déroule dans le respect strict des mesures barrières Covid-19.

Toutes les dispositions sont prises par les équipes sanitaires du ministère de la Santé pour lutter contre la propagation du Covid-19 à chaque étape de la tournée présidentielle dans les communed. Il est prévu sur tous les sites de rencontre, les gels de désinfection, masques, thermomètres pour la prise de température, gants, dispositifs de lavage de mains.

Tous les participants à la rencontre sont tenus de porter le masque et de respecter la distanciation sociale. Les micros et autres accessoires utilisés sont également désinfectés.

Aussi, des ambulances et équipes médicales sont-elles mobilisées pour intervenir en cas de besoin.

Sur les 55 communes retenues dans le cadre de cette tournée Patrice Talon s’est déjà rendu Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè, Malanville, Banikoara, Kandi, Kérou, Kouandé, Natitingou, Matéri, Cobly, Boukoumbé, Djougou et Bassila.

Le chef de l’État a eu avec les élus communaux, sages, têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses des rencontres de reddition de comptes.

Le périple se poursuit dans les autres communes du pays toujours dans le respect des mesures sanitaires.

