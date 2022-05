Une saison réussie pour les Écureuils en France

Trois internationaux béninois évoluaient cette saison en première division française, la Ligue 1 Uber Eats. Et ces derniers ont réalisé un bon exercice !

Pour commencer, Steve Mounié, sociétaire du Stade Brestois, a grandement participé à la bonne saison de son club. Impliqué dans 11 buts et ayant participé à 35 matchs au total, il aura été l’un des hommes forts de Michel Der Zakarian. Le natif de Parakou a d’ailleurs ouvert le score le week-end dernier face à Bordeaux, mais cela n’a pas suffit à éviter la défaite de son équipe (2-4). Brest a terminé à la 11e place du championnat, et a terminé l’exercice sans pression puisque le maintien était acquis depuis quelques semaines déjà.

Les Clermontois Jodel Dossou et Cédric Hountondji, eux, ont dû attendre un peu plus longtemps avant de souffler. Jusqu’à la 37ème journée, les deux Écureuils n’étaient pas certains de rester en première division la saison prochaine. Finalement, Clermont a terminé à la 17e place avec 4 points d’avance sur le barragiste pour le maintien, Saint-Etienne. C’est donc avec le plein de confiance que les trois internationaux vont pouvoir rejoindre leur sélection pour disputer les éliminatoires de la CAN 2023 début juin.

A l'occasion de cette fenêtre internationale, deux matchs seront au rendez-vous pour le Bénin, avec un déplacement au Sénégal le 4 Juin et la réception du Mozambique le 8. Une première rencontre très difficile notamment, contre les champions d'Afrique en titre. Lors de la deuxième journée, face au Mozambique d'Horácio Gonçalves, les débats devraient ensuite être un peu plus équilibrés. Rappelons que l'équipe nationale n'avait pas pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée au Cameroun, après avoir pourtant atteint les quarts de finale en 2019. On souhaite, évidemment, retrouver Mounié et compagnie lors de la phase finale de 2023.

