Une médaille d’or pour le Bénin

Le Circuit ITF des 18 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a pris fin ce dimanche 31 octobre au Tennis club de l’amitié (TCA) de Cotonou. Démarrée le 26 Octobre dernier, la compétition a vu la participation d’une soixantaine de joueurs filles et garçons. Au terme de la compétition, le Bénin pays hôte s’est fait une place de choix grâce au n° 1 junior béninois, Prince GANDONOU, qui a remporté une médaille en or après la victoire en finale double garçon.

Le Circuit ITF des 18 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est destiné au jeune joueurs filles et garçon. L’objectif visé par les participants à cette copmpétition est de glaner des points afin d’améliorer leur classement mondial (ranking mondial).

Le numéro n° 1 junior béninois, Prince GANDONOU, n’a manqué ce rendez-vous. Ce dernier au terme de la compétition a gagné une médaillée en or remportée après la victoire en finale double garçon. En effet, la paire Prince Gandonou (Bénin)/Ayaaba Desmond (Ghana) a battu en finale double, celle composée de Jebutu Emmanuel (Nigeria) /Igbinovia Wilson (Nigeria) 5/7, 6/2 (10-8).

En double chez les fille, la paire Edwars Marylove (Nigeria)/ Zhao Yichen (Chine) a battu celle composée de Cole Jadesola ( Grande Bretagne) /Johnson Flora (Grande Bretagne) 7/5, 6/2.

Dans la catégorie simple, chez les filles, Zhao Yichen (Chine) a battu Edwars Marylove (Nigeria) 6/3, 6/1.

Toujours dans la catégorie simple, chez les Garçons, Igbonovia Wilson (Nigeria)s’est imposé devant Bitty Itay (Israël) 6/2, 6/7(5), 6/4.

conformmément au disposition sanitaire pouyr la lutte contre la pandémie de la covid-19, la compétition s’est déroulée à huis clos avec pass sanitaire obligatoire pour les acteurs.

La réussite de l’organisation de cette compétition a permis au Bénin de passer à une grade supérieure en matière de d’organisation de compétition internationale. « (...) cette fois-ci, l’instance faîtière à savoir ITF a accordé au Bénin, l’organisation du grade IV du circuit des 18 ans et moins, plus coté que le grade V (en termes de points à gagner pour les joueurs) que le Bénin organisait auparavant », a déclaré le secrétaire général de la Fédération béninoise de tennis, Bernardin Agossou Codjo.

Seul regret pour le Bénin, c’est l’absence de la jeune et talentueuse joueuse béninisoise Gloriana Nahum désormais à l’école de tennis (en Normandie). La pépite du tennis béninois qui d’ailleurs a gagné le circuit ITF des 18 ans et moins, étape de Dakar cette année n’a pu prendre part à la compétition. Mais Bernardin Agossou Codjo espère que le travail formidable que fait l’équipe dirigée par le président Jean-Claude Talon va se poursuivre pour que le niveau auquel le tennis béninois est actuellement hissé, puisse être maintenu.

En organisant avec succès deux compétitions internationales dans le même mois, la Fédération Béninoise de Tennis (FBT) confirme et comble non seulement l’attente des structures faîtières (ITF, CAT) mais aussi poursuit son objectif de révéler le tennis béninois.

Le Secretaire Général a précisé que le mois de Novembre 2021 est un mois très chargé pour la FBT comme l’a été mois d’Octobre. « Le Bénin va prendre part aux Championnats d’Afrique des 14 ans et moins, des 16 ans et moins et des 18 ans et moins en Tunisie et au Championnat d’Afrique par équipes des 12 ans et moins, en Décembre toujours dans un pays du Maghreb à choisir » a-t-il expliqué.

Par ailleurs, les activités de la Fédération Béninoise de Tennis seront sanctionnées par le Grand Prix de Cotonou qui regroupera l’équipe de Coupe Davis à Cotonou et des joueurs venus de l’Occident et les meilleurs de la sous-région.

Cette compétition servira de préparation à la rencontre du Groupe 2 de la Coupe Davis qui aura lieu en Mars 2022 dans un pays qui n’est pas encore choisi.

Marcel HOUÉTO

31 octobre 2021 par