Une délégation de African Parks au cabinet de Tonato

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a reçu à son cabinet ce lundi 21 février 2022, une délégation de African Parks Network (APN). La délégation conduite par Charles Wells, directeur des opérations, est allé faire ses civilités au ministre Tonato.

Charles Wells, est en visite au Bénin après les attaques terroristes du parc W. Le directeur des opérations de APN a été reçu en audience ce lundi par le ministre du care de vie, José Tonato. Il était accompagné pour la circonstance du directeur de la conservation de APN, Michaël Fay, du représentant résident de APN au Bénin, Hugues Akpona, et du directeur des eaux, forêts et chasse, le colonel Rémi Hèfounmè. Le directeur général du CENAGREF, le colonel Abdel Aziz Baba Moussa, et le conseiller technique pour le développement durable, Constant Houndenou étaient également de la partie.

Profitant de l’occasion de cette audience, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a présenté ses condoléances au groupe APN. Il a ensuite rassuré du soutien du gouvernement du président Patrice Talon à rétablir la quiétude dans cette zone pour le bien-être de la faune, de la flore, et du tourisme béninois.

