Une délégation d’Afrik Créances échange avec le 1er ministre du Togo

Le premier ministre du Togo Mme Victoire Tomégah Dogbé a échangé avec une délégation d’Afrik Créances Holding ce vendredi 06 mai 2022 à la Primature.

Implanter le siège d’Afrik Créances à Lomé afin de faciliter l’accès des PME/PMI aux crédits. C’est l’objectif de la nouvelle institution financière régionale spécialisée dans l’intermédiation en opérations bancaires et financières et les services de paiements digitalisés. Conduite par son président Blaise Ahouantchedé, la délégation d’Afrik Créances a échangé avec le premier ministre du Togo à ce propos. Lomé a été choisi pour abriter le siège de l’institution en raison de son environnement favorable. Selon Blaise Ahouantchedé, ancien Directeur Général du GIM-UEMOA (Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine), Lomé est la capitale de la finance africaine, hub financier et logistique régional.

Lors de cet entretien, le président d’Afrik Créances a fait part à Mme Victoire Tomégah Dogbé, des conclusions issues du Forum international de l’intermédiation, du numérique et de l’innovation organisé par l’institution les 5 et 6 mai à Lomè. Le projet Afrik Créances vise à « contribuer à la promotion de l’inclusion financière et à la bancarisation dans l’UEMOA, dans la CEDEAO et en Afrique au travers d’un réseau intégré et accessible en partenariat avec les banques ». Disposant de quatre filiales, (Togo, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mali), la structure ambitionne couvrir 10 à 15 pays les cinq prochaines années.

A.Ayosso

10 mai 2022