Une contribution de l’Allemagne en machinerie annoncée à la GDIZ

Près d’un an après une première visite, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin est retourné mardi 04 avril 2023 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Au terme de cette seconde visite, Michael Derus s’est dit très impressionné par les progrès enregistrés au sein de la zone, et annonce une contribution de l’Allemagne dans le domaine de la machinerie.

« Je suis très impressionné. Ça dépasse mes attentes. Le Bénin à travers cette zone économique industrielle consacré à l’investissement local et étranger retient beaucoup d’attention », a confié l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin au terme d’une visite mardi 04 avril 2023 à la GDIZ. La zone en peu de temps, a enregistré beaucoup de succès, a ajouté Michael Derus fier des réalisations déjà faites, et celles en cours.

Le diplomate allemand au cours de cette visite a eu une séance d’échanges avec Letondji Beheton, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), et Laurent Gangbes, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx). Des échanges avec ces deux responsables des structures en charge de la promotion et de l’exploitation de la zone, on retient que la première phase de 400ha a connu un succès fulgurant avec l’installation de 36 entreprises en l’espace de 02 ans, alors qu’elle devrait se développer sur une période de 05 ans. Environ 6000 jeunes béninois sont déjà recrutés et travaillent au sein de la zone.

Selon les projections d’ici décembre 2023, 03 usines intégrées de textiles seront opérationnelles, et pourront générer chacune, 5000 emplois directs, soit un total de 15.000 emplois directs. Ces 03 usines intégrées de textile vont transformer 40.000 tonnes de coton fibre produit au Bénin, soit 12,5% de la production cotonnière nationale. Des résultats encourageants et pour lesquels, l’ambassadeur a exprimé toute sa satisfaction.

Le centre de formation au textile selon Michael Derus, a beaucoup avancé. Et selon les premières observations, il prend déjà en considération les demandes de la législation en vigueur en Allemagne sur les chaines de livraison, a-t-il confié avant d’annoncer la prise de contact avec des entreprises allemandes.

Des contacts en vue avec des entreprises allemandes

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne a par ailleurs annoncé la prise de contact avec des entreprises allemandes. Ces entreprises à l’en croire, pourront investir dans le « secteur de la machinerie, soit dans la production qui dépend du spectre d’autres produits ». « La production textile peut être un côté fort d’autres nations comparées avec les avantages en Allemagne » a fait observer l’ambassadeur rassurant de la contribution des investisseurs de son pays dans le domaine de la machinerie.

Le Bénin à travers le projet GDIZ poursuit une « vision très moderne » du développement soutenue par un cadre législatif en vigueur qui, d’après le diplomate allemand, suscite l’investissement. « C’est une certaine forme d’accord entre l’association des entreprises allemandes qui s’engagent en Afrique », a confié Michael Derus.

F. A. A.

4 avril 2023 par ,