Une cinquantaine de sélectionneurs attendus à Abidjan jeudi

Juste après la trêve internationale, des sélectionneurs africains se dirigeront vers la Côte d’Ivoire plus précisément du côté d’Abidjan. C’est notamment dans le cadre du Symposium des entraîneurs de la CAF qui est prévu pour démarrer le jeudi 12 septembre.



Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé son Symposium des entraîneurs pour les 12 et 13 septembre 2024. Une cinquantaine d’entraîneurs issus des associations membres de la CAF arriveront à Abidjan, en Côte d’Ivoire pour l’événement de deux jours.

Les deux finalistes de la CAN, Emerse Faé et l’ancien sélectionneur du Nigeria, Jose Peseiro, font partie du panel. Il faut dire que le Symposium des Entraîneurs de la CAF se concentrera sur la performance des équipes nationales pendant la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 - considérée comme la meilleure CAN dans l’histoire de la compétition.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, des représentants du gouvernement de Côte d’Ivoire et le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, ouvriront l’événement par une discussion axée sur l’héritage, soulignant l’impact durable du football africain sur la scène mondiale.

10 septembre 2024 par ,