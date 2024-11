Une cinquantaine d’entreprises belges à Cotonou pour une mission de prospection

Une délégation de responsables d’entreprises belges effectue depuis ce lundi 04 novembre 2024 à Cotonou, une mission de prospection économique et commerciale. La mission conduite par Pascale Delcomminette, est composée de 48 entreprises intervenant dans divers secteurs d’activité.

Vers le renforcement de la coopération économique entre le Bénin et la Belgique. Une délégation d’hommes d’affaires belges effectue depuis ce lundi 04 novembre 2024 à Cotonou, une mission de prospection économique et commerciale. L’objectif de la mission conduite par Pascale Delcomminette, est de renforcer les échanges économiques avec le Bénin, devenu une référence dans la région Afrique de l’ouest et par-delà, toute l’Afrique au regard des nombreuses opportunités d’investissements qu’il offre, et un climat des affaires apaisé.

Les 48 entreprises représentées dans le cadre de cette mission selon la cheffe de la délégation, interviennent dans les secteurs tels que l’eau, de l’énergie, de l’environnement, des industries culturelles et créatives et du numérique ou de la construction. « Nous connaissons le développement économique ambitieux du Bénin, mais nous n’en saisissons pas encore suffisamment les opportunités. Nos entreprises ne sont pas encore suffisamment présentes. Et donc, on voulait capitaliser sur ce miracle béninois et sur la collaboration que nous avons construite avec le Bénin au niveau de la coopération, des axes de coopération », a laissé entendre Pascale Delcomminette.

Le défi dans ce partenariat selon Eric Akouté, directeur des études à l’Apiex (Agence de promotion des investissements et des exportations) est d’aller vers un partenariat, d’élaborer un plan d’action. Ce qui selon lui, va créer encore plus de dynamisme pour plus d’entreprises belges au Bénin. Le lancement officiel de la mission a été présidé par Shadiya Assouman ministre de l’industrie et du commerce. Mettant l’accent sur les investissements au Bénin, elle a souhaité que des contrats d’investissements directs soient signés entre les entreprises béninoises et belges.

