Une carcasse de baleine retrouvée sur la plage de Cotonou

Une découverte a été faite sur la plage derrière l’hôtel Sofitel en construction à Cotonou, dimanche 17 avril 2022.



Le corps en décomposition avancée d’une baleine a échoué sur la plage de l’hôtel SOFITEL ex-Sherathon en construction à Cotonou, dimanche 17 avril 2022, jour de Pâques.

Selon une publication de Nature Tropicale Ong, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable à travers sa Direction départementale Littoral / Atlantique du Cadre de Vie a mobilisé différents acteurs à l’action pour assurer la récupération du squelette d’une partie de la baleine.

« L’équipe technique de Nature Tropicale ONG Bénin a pris les dispositions utiles pour récupérer une partie du squelette composé de certaines vertébrales et de quelques côtes. Les trophées récupérés seront traités et exposés au Musée pour l’éducation environnementale », précise la publication en date du 19 avril 2022.

20 avril 2022