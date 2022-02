Une Béninoise sacrée meilleure buteuse de la compétition

Le championnat scolaire de football d’Afrique U16 a pris fin dimanche 20 février dernier à Kinshasa, la capitale congolaise. Seule l’équipe dames du Bénin a pu atteindre les demies-finales.

Fin de la 1ère édition du championnat scolaire de football U16. Organisée par la CAF, avec l’appui de la FIFA, cette compétition a réuni 06 pays (Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Sénégal, Bénin et la République Démocratique du Congo, pays organisateur). Chaque pays a présenté deux équipes. Une équipe masculine, et une équipe féminine. Au niveau des dames, les jeunes filles de Dogbo font une bonne entrée dans le groupe B composé du Sénégal et Ethiopie. Elles écrasent les Sénégalaises par un score fleuve de 10-0, et perdent le second match face à l’Ethiopie (2-1). Elles seront dans la suite de compétition éliminées par le Maroc, champion, vainqueur du titre.

Les hommes, classés dans le groupe A composé de la RDC et de l’Ethiopie ont perdu les deux matchs. (1-4) contre la RDC, et (0-1) face à l’Ethiopie. Ils sont classés 5ème du championnat remporté par la RDC.

La Béninoise, Pierrette Chigblo, est sacrée meilleure buteuse de la compétition.

Fabrice A. A.

22 février 2022 par