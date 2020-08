Un transitaire abattu, sa moto emportée

Les hors-la-loi se sont encore illustrés ce mardi 25 août 2020 à 6 heures du matin à Donou, un quartier de l’arrondissement de Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi. Ils ont tiré sur un transitaire et emporté sa moto Wave.

Alors qu’il revenait du service, le transitaire a été suivi jusqu’à son portail où deux malfrats lui ont tiré dans la tête. Après avoir commis leur forfait, les deux délinquants selon nos sources, ont emporté la moto et le téléphone de leur cible.

A l’approche des fêtes de fin d’année où les vols et agressions sont récurrents, la police est appelée à multiplier les patrouilles pour la sécurité des populations et leurs biens.

F. A. A.

