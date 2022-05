Un quatuor arbitral marocain pour le match Sénégal#Bénin

La première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 mettra aux prises le Bénin et le Sénégal. Le quatuor désigné pour arbitrer le match est connu.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les membres du corps arbitral qui officiera le match Sénégal#Bénin le 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade à partir de 19h GMT. C’est un quatuor marocain compose de Karim Sabry (Central), Yahya Nouali

(assistant 1), Hamza Nacin (assistant 2) et Jalal Jayed (assistant 3).

